Garibaldi se reencuentra sin Sergio Mayer y él reacciona decepcionado de que ahora son GB5

¡Y soporta! Cinco de los integrantes originales del grupo Garibaldi regresan y forman un nuevo grupo sin Sergio Mayer, pero él dice que ni lo invitaron.

Ya hay fechas de presentaciones.

Garibaldi ofreció una conferencia de prensa el pasado 4 de septiembre para anunciar que regresarán como grupo, pero habrá algunos cambios.

Paty Manterola, Luisa Fernanda, Charly López, Víctor Noriega y Katia Llanos se presentaron como la nueva versión del grupo que ahora será conocido como GB5. No estarán otros miembros como Sergio Mayer porque al parecer rechazó participar, ni Pilar Montenegro por supuestos problemas de salud. Además, recordemos que Xavier Ortiz falleció en 2020.

Los cantantes no detallaron los motivos por los que Sergio Mayer no estará en su reencuentro, luego de que el integrante del team infierno había intentado juntar a sus compañeros en el pasado y hasta lograron tener un breve regreso como invitados especiales en los 90’s Pop Tour.

Luisa Fernanda, Víctor Noriega, Paty Manterola, Charly López y Katia Llanos son GB5 / Instagram

“Nadie se peleó con nadie. Nadie ‘desinvitó’ a nadie. Simplemente estamos los que queríamos estar, los que queremos estar y porque así fue como se dieron las cosas. Luego del 90’s Pop Tour que hicimos el año pasado nos dimos cuenta que nos querían, y aquí estamos”, comentó Charly en la conferencia.

Por su parte, Paty dijo: “Y sí, nos pidieron a los originales, no a otros; y nosotros estamos para el público, para que nos den la bienvenida y que nos escuchen con las canciones que conocen y con lo que vamos a grabar. Hay GB5 para rato, para todo el tiempo que nos quieran juntos”.

GB5 hará su regreso triunfal en el 90’s Pop Tour del próximo 18 de octubre en la Arena Ciudad de México y ese será solo el inicio para ellos porque planean lanzar nueva música y tener nuevas coreografías para presentarse en países como Ecuador, Colombia, Chile y Perú, con miras a hacer presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

Garibaldi tuvo una participación especial en los 90’s Pop Tour y Sergio Mayer sí había estado presente / Instagram

Sergio Mayer reacciona al reencuentro de Garibaldi sin él

Luego del anuncio de sus excompañeros, Sergio Mayer fue captado afuera de Televisa y le cuestionaron sobre su opinión acerca del reencuentro de Garibaldi donde él no participará.

“Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida. Pleito no hay. A mí me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. No importa lo que digan. Son mis hermanos y los quiero, y espero que les vaya bien”, comentó.

Sergio insistió en que no fue invitado al reencuentro y que sí le hubiera gustado estar con ellos: “Me hubiera encantado (estar) por supuesto. Pero no me invitaron. No fui considerado y ni modo. Nadie se ha acercado ni me ha dicho nada”.

También precisó que él sí cuenta con los derechos del nombre y por eso ellos lo cambiaron:

“El nombre junto con Televisa, tenemos los derechos de Garibaldi. Por ellos se cambian el nombre pero yo nada más les deseo todo el éxito, y bueno, me hubiera encantado estar con ellos porque los adoro”, finalizó. Dijo también que “el público decidirá” si quieren apoyar a sus compañeros sin él, pues algunos fans han manifestado que lo extrañarán.