Cynthia Klitbo y Rey Grupero se reencuentran y terminan dándose un beso, ¿renació el amor?: “Te quiero”

La historia entre Cynthia Klitbo y Rey Grupero volvió a dar de qué hablar luego de que ambos se reencontraron tras su ruptura, lo que despertó dudas entre sus seguidores sobre cómo fue el momento y qué ocurrió realmente entre ellos, ¿aún hay algo de amor, como dice RBD? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Actriz se rapó frente a cámaras en plena escena de telenovela: ¡Nadie lo esperaba! VIDEO

Cynthia Klitbo y Rey Grupero mantuvieron una corta relación / Redes sociales

¿Por qué terminaron Cynthia Klitbo y Rey Grupero?

La relación entre Rey Grupero y Cynthia Klitbo terminó en abril de 2021, luego de más de seis meses de noviazgo. En aquel entonces, el propio youtuber habló sobre la ruptura en una entrevista para el programa radiofónico de Maxine Woodside, donde aseguró que uno de los factores que afectaron la relación fue el conflicto que mantenía con Alfredo Adame. Según explicó, el actor habría tenido parte de responsabilidad debido a diversas situaciones que comenzaron a impactar también a la actriz.

Durante la conversación, Rey Grupero señaló que el enfrentamiento con Adame comenzó a ocupar gran parte de su tiempo y reconoció que eso terminó por afectar distintos aspectos de su vida personal. Además, comentó que Cynthia Klitbo también se vio involucrada de manera indirecta, luego de que, presuntamente, su número telefónico fue difundido, situación que habría provocado llamadas, mensajes y comentarios ofensivos hacia ella. “Una persona que piensa que otra persona puede abusar de una niña, es una persona que está mal de la cabeza”, expresó el influencer al hablar del tema.

Finalmente el creador de contenido contó que uno de los momentos más delicados ocurrió cuando, según relató, la actriz fue perseguida por dos sujetos armados en las inmediaciones de Perisur. De acuerdo con su versión, ese episodio marcó un punto de quiebre en la relación, pues Cynthia Klitbo decidió alejarse de los problemas y poner fin al noviazgo. Rey Grupero también reconoció que él tuvo responsabilidad en el desgaste de la relación y que la polémica terminó afectando la estabilidad de ambos.

No te pierdas: Cynthia Klitbo estalla y sale en defensa de Carmen Salinas ante acusaciones de presuntos rituales con niños

Cynthia Klitbo le pidió auxilio a Rey Grupero y él corrió a salvarla. Así fue el reencuentro. / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro de Cynthia Klitbo y Rey Grupero?

El reencuentro entre Cynthia Klitbo y Rey Grupero sorprendió durante una alfombra roja, luego de que ambos coincidieran frente a medios de comunicación. Mientras la actriz ofrecía una entrevista, alcanzó a ver llegar a su exnovio y, entre risas, le pidió que la ayudara a salir del momento con la prensa. La escena llamó la atención de los presentes, quienes rápidamente voltearon a observar la interacción entre ambos.

Rey Grupero acudió al llamado de Cynthia y se acercó hasta donde ella se encontraba, pese a que llegó acompañado de su actual pareja, Fernanda Rocha. El influencer permaneció unos momentos junto a la actriz mientras continuaban las preguntas de los reporteros, generando comentarios entre quienes seguían la alfombra roja y recordaban la relación que ambos mantuvieron en 2021.

Aunque el encuentro fue breve, la convivencia entre Cynthia Klitbo y Rey Grupero transcurrió de manera cordial frente a las cámaras. La actriz incluso tomó con humor la situación.

No te pierdas: Cynthia Klitbo es hospitalizada de emergencia: “Casi me muero”, dice la actriz de Teresa

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Rey Grupero? Así fue su inesperado encuentro. / Redes sociales

¿Qué dijeron Cynthia Klitbo y Rey Grupero durante su reencuentro?

Durante el encuentro entre Cynthia Klitbo y Rey Grupero, ambos dejaron ver la buena relación que mantienen pese a su ruptura. Mientras convivían frente a las cámaras, Rey Grupero explicó que su actual pareja, Fernanda Rocha, también tiene una buena relación con la actriz. “Mi mujer la ama”, comentó el influencer, a lo que la villana de telenovelas respondió: “Y él conoce a mi pareja, todo bien chicos”.

Además, Rey Grupero recordó algunos momentos personales que compartió con la actriz y su familia durante su relación. “A lo mejor nunca lo platiqué, yo estuve en la graduación de la secundaria de la hija de Cynthia y fue un momento tan bonito, la neta es que la adoro”, expresó. Cynthia Klitbo también recordó ese episodio y contó cómo fue la llamada que hizo su hija: “Le habló por teléfono, llegó y le digo: ‘¿Qué haces aquí?’ (y me dice) ‘Pues es que (tu hija) dijo que era lo más parecido a un papá que había tenido’”. El influencer agregó: “Yo las adoro y de verdad muchas cosas bonitas”.

Más adelante, ambos continuaron compartiendo anécdotas sobre la amistad que conservaron tras su separación. “Muy buenos amigos de toda la vida, nos llevamos muy bien”, comentó la actriz. Por su parte, Rey Grupero recordó una ocasión en la que la actriz lo ayudó tras una noche complicada. “Nunca lo platiqué, pero un día me metí una jarra tremenda que me fuiste a salvar, ¿te acuerdas? Puse una jarra pero tremenda y me fue a salvar. Y neta, me desperté en sus sillones y me acuerdo que nos echamos unos marisquitos ahí”. Antes de despedirse, el influencer le dijo:

“No, yo la amo, la adoro y todos los recuerdos que tengo con ella son muy ching*nes. Mi Klitbo, te quiero” Rey Grupero

Luego de ello, cerró el encuentro con un beso en la mejilla.

No te pierdas: Cynthia Klitbo denuncia video con IA que anuncia falsamente la presunta muerte de Sabine Moussier