La granja VIP 2026: Revelan al decimosegundo granjero confirmado de la nueva temporada, ¿quién es?

Tras la confirmación de Daniela ‘la Bebeshita’ como participante de la segunda temporada de La granja VIP, un nuevo granjero se une al reality show que, hasta ahora, está formado por influencers, actrices, cantantes y creadores de contenido, lo que ya ha comenzado a generar expectativas. ¿Quién es el decimosegundo confirmado? ¡Aquí los detalles!

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La Bebeshita llega a La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La granja VIP 2026?

A solo una semana de su estreno, la producción de La granja VIP ya ha revelado a más de 10 participantes, entre los que resaltan varias figuras polémicas del mundo de la farándula. Hasta ahora, los confirmados son:



Carlos Trejo : Influencer, el ‘Cazafantasmas’.

: Influencer, el ‘Cazafantasmas’. Ivonne Montero : Actriz

: Actriz Kenny Áviles : Cantante

: Cantante Kevyn Contreras : Influencer.

: Influencer. Kunno : Influencer

: Influencer Fer Lozada : Influencer y conductor

: Influencer y conductor Rafa Mercadante : Conductor.

: Conductor. María Karunna : Cantante e integrante de Caló.

: Cantante e integrante de Caló. Niurka Marcos: Vedette y actriz

Vedette y actriz Mónica Escobedo : Comediante

: Comediante Daniela ‘La bebeshita’: Influencer

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La granja VIP confirmados de la segunda temporada. / RS

¿Cuándo y dónde ver el estreno de La granja VIP 2026?

Tras el estreno de La casa de los famosos México 2026, La granja VIP confirmó su regreso a TV Azteca, pese a que en un principio se dijo que el reality show se transmitiría durante los últimos meses del año, como en su primera edición.

Será el próximo 6 de septiembre, en punto de las 8:00 de la noche, cuando la segunda temporada de La granja VIP vuelva a TV Azteca. Al igual que MasterChef México, contará con una transmisión 24/7 que se podrá disfrutar a través de Disney Plus.

Mientras que las galas, a las que regresará Kristal Silva, se podrán disfrutar diariamente, con excepción de los sábados, a través de Azteca UNO y también en el sitio oficial de TV Azteca. El calendario semanal de esta temporada será:



Lunes : Prueba del capataz.

: Prueba del capataz. Martes : Duelo de nominación

: Duelo de nominación Miércoles : Asamblea.

: Asamblea. Jueves : Salvación

: Salvación Viernes : Traición.

: Traición. Domingo: Gala de eliminación

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‘La granja VIP 2026' será “doblemente animal” / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del decimosegundo granjero confirmado de La granja VIP 2026?

Durante la revelación de Daniela ‘la Bebeshita’ como la decimoprimera confirmada de La granja VIP, se dieron a conocer las pistas de quién sería el siguiente participante en sumarse a un elenco que ya genera grandes expectativas.

A través de un breve clip y el clásico ‘huevo’ que representa al reality, se pudieron observar elementos claves del próximo confirmado, como: una bocina grande y un camión del transporte público, lo que desató dudas entre los seguidores del reality. ¿De quién se trata?

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Habitantes confirmados de La granja VIP 2 / Foto: FB/La granja VIP México

Ella fue la decimosegunda confirmada de La granja VIP 2026

Durante la reciente transmisión de Venga la alegría se despató a Abigail Pak, mejor conocida como La coreañera ,como la decimosegunda participante confirmada de La granja VIP. De acuerdo con la artista, es su primera vez en un reality, por lo que su expectativa es solo fluir.

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