La granja VIP 2026: Revelan al décimoprimer granjero para la segunda temporada, ¿quién es?

Con 10 granjeros ya confirmados para la segunda temporada de La granja VIP 2026, el reality comienza a tomar forma con un elenco que reúne influencers, actrices, cantantes y creadores de contenido. Ahora, una nueva celebridad se suma a la competencia y promete dar mucho de qué hablar.

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La granja VIP 2026 ha revelado 10 de los 20 participantes confirmados / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, miércoles 26 de agosto?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ contará con un total de 20 participantes. Hasta el momento, solo se han confirmado a nueve, que son:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Influencer y ‘Cazafantasmas’. Ivonne Montero: Actriz

Actriz Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’. Kevyn Contreras: Influencer.

Influencer. Kunno : Influencer y estrella de realities.

: Influencer y estrella de realities. Fer Lozada: Influencer, conductor y estrella de realities.

Influencer, conductor y estrella de realities. Rafa Mercadante: Conductor.

Conductor. María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Cantante e integrante de ‘Caló’. Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Actriz y estrella de realities. Mónica Escobedo: Comediante

¿Cuándo comienza la segunda temporada de La granja VIP?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ iniciará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm, tiempo del centro de México.

Se podrá ver a través de la señal de Azteca UNO y el seguimiento 24/7 en la plataforma de streaming Disney+.

El calendario semanal será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son las pistas del décimoprimer participante confirmado de La granja VIP 2026?

Durante la emisión de este 25 de agosto de Venga la alegría, se confirmó a Mónica Escobedo como la décima participante de La granja VIP 2026. Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí, pues de inmediato la producción mostró las pistas del siguiente famoso que podría integrarse al reality.

Las señales reveladas fueron una estatua de ángel y un aro de luz acompañado de un teléfono celular, elementos que rápidamente desataron todo tipo de teorías en redes sociales.

Algunos usuarios aseguran que las pistas apuntan a Daniela “la Bebeshita”, ya que consideran que la figura del ángel podría estar relacionada con Enamorándonos, programa que la catapultó a la fama. Sin embargo, otros internautas tienen una teoría distinta y señalan que el aro de luz y el teléfono celular encajan más con el perfil de Manelyk González, exestrella de Acapulco Shore, quien desde hace varios días ha sido mencionada como una posible integrante de La granja VIP 2026.

Mónica Escobedo fue la décima confirmada para La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién es el décimoprimer granjero confirmado para La granja VIP 2026?

Bebeshita es la décimaprimer confirmada de La granja Vip

Se sabe que Daniela “la Bebeshita” tendría una importante ventaja si entra a La granja VIP 2026, ya que cuenta con amplia experiencia en realities. A lo largo de su carrera ha participado en distintos formatos de competencia, convivencia y entretenimiento, tanto en México como en Estados Unidos, por lo que las cámaras, las estrategias y la presión del encierro no serían algo nuevo para ella.

Entre los programas en los que ha participado destacan Enamorándonos, donde alcanzó la fama; MasterChef Celebrity, Los 50, La venganza de los ex VIP y La casa de los famosos 4 de Telemundo. Además, en 2025 formó parte de Las estrellas bailan en Hoy, consolidándose como una de las figuras con mayor experiencia dentro de este tipo de formatos televisivos.