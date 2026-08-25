‘La granja VIP 2026’: Estas son las pistas del décimo primer confirmado para el reality, ¿influencer o actor?

‘La granja VIP 2026’ se estrenará dentro de unos días. Hasta el momento, se han confirmado a 10 de los 20 participantes que estarán en el proyecto. Tras anunciarse la participación de Mónica Escobedo, se dieron a conocer las pistas del décimo primer granjero. Te contamos cuáles fueron y su posible identidad.

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La granja VIP 2026 ha revelado 10 de los 20 participantes confirmados / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, 25 de agosto?

Como se mencionó anteriormente, se ha revelado a la mitad de los participantes que estarán en ‘La granja VIP 2026’. Estos son los granjeros confirmados hasta ahora:

Carlos Trejo: Influencer y ‘Cazafantasmas’.

Ivonne Montero: Actriz.

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kunno: Influencer y estrella de realities.

Rafa Mercadante: Conductor.

Fernando Lozada: Conductor, influencer y estrella de realities.

María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Mónica Escobedo: Comediante.

De manera extraoficial, se han mencionado otros nombres como Manelyk González y Polo Morín. Justamente hace poco, el periodista Gabo Cuevas dijo que “una muy buena fuente” lo contactó para decirle que Kimberly ‘La más preciosa’ sería revelada en los próximos días.

El comunicador también informó que, supuestamente, Queen Buenrostro estaba contemplada, pero que se bajó del proyecto a última hora debido a diversos problemas de salud.

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Mónica Escobedo fue la décima confirmada para La granja VIP 2026 / Redes sociales

Las pistas del décimo primer confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Durante la emisión de este 25 de agosto de ‘Venga la alegría’, se presentó a Mónica Escobedo como la décima granjera confirmada para ‘La granja VIP 2026’. Tras su revelación, se dieron las pistas para el siguiente revelado, las cuales fueron:

Una estatua de ángel.

Un aro de luz junto a un teléfono celular.

Esto fue suficiente para que la gente comenzara a especular sobre su identidad. La gran mayoría cree que podría tratarse de un creador de contenido. Algunos creen que se podría tratar de Mane, principalmente por el detalle del aro de luz.

Se desconoce cuándo será la revelación del nuevo integrante. Se especula que será el próximo miércoles 26 de agosto, en la transmisión de ‘Venga la alegría’.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La granja VIP 2026’?

La nueva temporada de ‘La granja VIP 2026’ se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre. Se transmitirá por el canal de Azteca UNO y Disney Plus, app que también dará acceso al 24/7.

Será conducido por el expresentador de Otro Rollo y Kristal Sival. Los panelistas serán:

Flor

Linet Puente

Ferka

Rey Grupero

Este será el calendario semanal:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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