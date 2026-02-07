Manelyk González reaparece ¡con el rostro desfigurado y con golpiza visible! Desata alarma, ¿Qué le pasó?

Manelyk González reapareció en redes sociales con una imagen que encendió las alarmas entre sus seguidores. La influencer y personalidad de televisión compartió una fotografía en la que aparece con visibles moretones, heridas en el rostro y una expresión seria, lo que provocó una ola de reacciones, especulaciones y mensajes de preocupación en plataformas digitales.

Manelyk se somete a una remodelación costal. / Redes sociales.

¿Qué le pasó a Manelyk González y por qué apareció con el rostro lleno de moretones?

La publicación original fue difundida por Manelyk González a través de sus redes sociales. En ella dejó ver lesiones en su cara, incluyendo hematomas, cortaduras ¡como si hubiera recibido una golpiza! La imagen rápidamente se viralizó y dio pie a múltiples preguntas entre sus seguidores, quienes manifestaron su inquietud por el estado de salud de la influencer.

Hasta el momento, Manelyk no ha detallado públicamente el contexto específico de la foto, pero por lo que escribió se puede intuir que todo se trata de un trabajo actoral que implica mostrar una imagen alejada de la estética glamurizada con la que suele mostrarse.

Manelyk González / Captura de pantalla

¿Es real la imagen de Manelyk golpeada o se trata de un proyecto de actuación?

Sin embargo, horas más tarde, la propia Manelyk compartió nuevas imágenes en las que se puede intuir que todo forma parte de un proyecto audiovisual en el que está participando como actriz. En dichas publicaciones se observan escenas de grabación, maquillaje profesional y otros elementos propios de una producción, lo que sugiere que las heridas forman parte de una caracterización.

Tras la difusión de la fotografía inicial, la influencer publicó contenido adicional en el que se observa que las lesiones en su rostro no corresponden a un hecho real, sino a maquillaje y caracterización para una grabación. Estas publicaciones ayudaron a disminuir la incertidumbre inicial y a contextualizar la imagen que había causado alarma.

La frase que acompañó la primera fotografía refuerza esta interpretación, ya que hace referencia directa a “actuar” y a romper con la necesidad de verse perfecta.

“Cuando le perdí el miedo a verme perfecta, empecé a actuar.” Manelyk González

¿Quién es Manelyk González y por qué su reaparición generó tanta atención?

Manelyk González Barrera, nacida en 1989, es una influencer, empresaria, modelo y personalidad de la televisión mexicana que alcanzó la fama en 2014 tras su participación en el reality show Acapulco Shore. Desde entonces, ha consolidado una carrera sólida dentro del mundo de los realities, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas del género en Latinoamérica.

A lo largo de su trayectoria ha participado en diversos programas como La casa de los famosos de Telemundo en sus temporadas 1 y 5, Resistiré y Los 50, destacando por su presencia mediática y su capacidad para mantenerse vigente en el entretenimiento. Esta exposición constante ha provocado que cada una de sus publicaciones genere atención inmediata entre millones de seguidores.

Además de su faceta televisiva, Manelyk ha desarrollado una marca personal fuera de la pantalla. Cuenta con líneas de skincare, fajas reductoras y trajes de baño, y utiliza sus redes sociales como una plataforma clave para la promoción de sus proyectos empresariales y colaboraciones comerciales.

