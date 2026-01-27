Celia Lora destroza a Manelyk tras coincidir en La casa de los famosos; ella reacciona: “Seguía y seguía”

Recientemente, Celia Lora confesó en una entrevista con Gabo Cuevas que no tiene interés en participar nuevamente en un reality show. No obstante, señaló que, en caso de hacerlo, tomaría muy en cuenta a las personas que integrarían el elenco, ya que la convivencia influye de manera decisiva en la experiencia. Ante la pregunta de si le gustaría volver a coincidir con Manelyk González, Celia Lora se soltó y despotricó duramente contra ella.

Celia Lora

¿Qué pasó entre Celia Lora y Manelyk González en “La casa de los famosos”, de Telemundo?

Celia Lora y Manelyk González llegaron a tener una buena amistad, pero su distanciamiento no ocurrió por un solo motivo, sino por una serie de desacuerdos que se intensificaron durante y después de la primera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo.

De acuerdo con distintas entrevistas, Manelyk ha contado que Celia se molestó cuando ella comenzó a convivir y hacerse amiga de Alicia Machado, con quien Celia tenía problemas previos. Esta situación ocurrió mientras coincidían en el reality show.

Manelyk explicó que Celia le pedía que no hablara con Alicia, algo que consideró injusto, ya que se encontraba en un programa donde debía convivir con todos los participantes.

Además, Manelyk ha señalado en varias ocasiones que Celia le envió mensajes ofensivos, en los que la llamó “traicionera” y la acusó de actuar por interés.

Por su parte, cuando la prensa cuestionó a Celia sobre el tema, ella respondió que “no estamos en primaria” y no quiso entrar en detalles.

Mira: Celia Lora demanda a Lizbeth Rodríguez ¡por aprovecharse de la fama de su papá!: “Trepadora”

Celia Lora arremete contra Manelyk / Redes sociales

¿Qué despótricó Celia Lora contra Manelyk González?

Celia Lora, quien en su momento se arrepintió de haber estado en La casa de los famosos de Telemundo y afirmó que fue de las peores decisiones de su carrera, hoy afirma que quizá si haría un reality, pero depende el elenco.

“Es que, ¿sabes qué?, depende mucho de quién vaya. Yo creo que te va dependiendo de quién esté. Fue padre cuando estuvo Wendy Guevara; con Karime hubiera estado padrísimo”, dijo a Gabo Cuevas.

A la pregunta expresa de si le gustaría volver a coincidir con Manelyk, Celia Lora fue tajante.

“No, ni en el infierno. Ella no quiere a nadie. De toda la gente con la que se ha peleado, creo que quien tiene más tiempo de conocerla fui yo. Nada me sorprende, aunque sí hace cosas bien raras. Primero Dios, espero no volverla a ver. Fue hace mucho y, la verdad, lo mejor que pudo pasar es que ya no esté en mi vida”, comentó Gabo Cuevas.

Checa: Celia Lora estrena pódcast sobre cirugías; revela que Paola Suárez se puso implantes “reciclados”: VIDEO

¿Qué le hizo Manelyk González a Celia Lora?

De acuerdo con Celia Lora, Manelyk no es una buena amiga. La señaló de ser una persona “interesada”, que siempre buscaría sacar provecho de los demás. Además, aseguró que la influencer solo sabe tirar mala vibra y la llamó “envidiosa”.

“Hay gente que solo trepa, te utiliza y está viendo qué saca. No existe una amistad, es solo interés. Nadie de Los shores la quiere, nadie le habla. Jawy está feliz con una chava divina, Karime superbien, triunfando, y ella solo sabe tirar mala onda. Es una persona muy envidiosa, pero así es ella, ni modo” Celia Lora

Mira: Martha Figueroa vs Celia Lora; la hija de Álex Lora se le fue a los golpes a la periodista "¿Sabes quién soy?”

Así respondió Manelyk a comentarios de Celia Lora

Tras las polémicas declaraciones de Celia Lora, Manelyk compartió un video en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a la hija de Alex Lora, aunque en ningún momento confirmó que fuera para ella. La influencer utilizó un audio viral de La casa de los dibujos que dice: “Y la perra seguía y seguía”.

“Obviamente es para Celila Lora”, escribió un internauta a la públicación de Manelyk que para los usuarios en redes se entendió como una indirecta hacia la famosa que recientemente despotricó en su contra en la entrevista con Gabo Cuevas.

Mira: LCDLF All-stars: ¿Mane pinta su raya con Dania? La influencer dice estar harta de su “hipocresía”