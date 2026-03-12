Agreden a Sergio Mayer en la calle tras su salida de ‘La casa de los famosos 2026’: ¿Cómo se encuentra?

Sergio Mayer ha sido tendencia en los últimos días tras convertirse en el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que muchos aseguran que su salida supuestamente ya estaba pactada por cuestiones laborales.

A raíz de todas las especulaciones, el también exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’, ha sido víctima de burlas y críticas. Si bien parecía que todo se quedaría en el plano digital, recientemente la situación se salió de control y pasó a la vida real. Y es que la celebridad fue víctima de agresión mientras paseaba en la calle. ¿Qué le pasó?

Sergio Mayer / Redes sociales

No te pierdas: Sergio Mayer revela por qué salió de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, ¿exhibe fraude?

¿Salida de Sergio Mayer de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ estaba pactada?

Sergio Mayer fue presentado como el “habitante sorpresa” de esta temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’. Según encuestas en redes sociales, el actor se estaba posicionando como uno de los favoritos; incluso se llegó a pensar que sería uno de los finalistas.

No obstante, el 9 de marzo se convirtió en el tercer eliminado, lo que dio mucho de qué hablar. Y es que diversos periodistas digitales reportaron en su momento que, presuntamente, aceptó entrar al show solo por unas semanas para ayudar a “levantar el rating”.

A lo largo de su participación, tuvo encontronazos con varios habitantes. Incluso, llegó a agredir a Eduardo ‘el Divo’, provocando opiniones encontradas. Cuando fue expulsado, Sergio dio una entrevista afirmando que su expulsión fue decisión del público.

“El público decidió que yo saliera. Yo no me salí; no vayan a confundir; yo jamás voy a hacer eso. Soy respetuoso de mi contrato. No vayan a decir que yo me salí. Obviamente voy a regresar a mi vida normal, pero yo no me salí y lo aclaro”, expresó.

Sergio Mayer / Redes sociales

No te pierdas: Paulo Quevedo pone en duda la salida de Sergio Mayer de La casa de los famosos: ¿Confirma fraude?

¿Cómo fue la agresión que Sergio Mayer sufrió en la calle?

En horas recientes, se ha viralizado un video de Sergio Mayer siendo agredido en la calle. Todo parece indicar que los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo que hacía con algunos fanáticos en redes sociales.

En el material, se puede escuchar cómo un grupo de personas se le acerca para aparentemente insultarlo. Y es que, si bien no se entiende bien lo que dicen, la celebridad les responde de mala forma.

“Órale, a chin… a su madre” Sergio Mayer

La persona con la que estaba hablando le pregunta si todo está bien, a lo que el famoso simplemente le dice que sí y confirma que todo habría sido parte de una “agresión”. Todo indica que solo fue verbal, ya que Mayer no mostraba signos de violencia física.

“Sí, (estoy bien). Ese es el tema con las agresiones de las personas, pero todo bien. No voy a permitir que nadie (me agreda)” Sergio Mayer

Hasta el momento, el también cantante no ha dado mayor detalle sobre el altercado que sufrió. En tanto que las redes sociales se han mostrado divididas ante este asunto; algunos no han dudado en defenderlo, mientras que otros afirman que “se lo merece”.

#LCDLF6 Gente mediocre sin nada que hacer mira tiene que tener tiempo para ir hasta la casa de un exparticipante pero ya sabemos de quienes y apoyan para ser igual o peores pic.twitter.com/Lk3ETS2YS9 — 𝕋𝔼𝔸𝕄 𝕊𝔼ℝ𝔾𝕀𝕆 ❯❯❯❯❯ (@Daniella6912) March 12, 2026

¿Cuál era el sueldo de Sergio Mayer por estar en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Se sabe que los participantes de ‘La casa de los famosos’, sin importar la versión, reciben un sueldo semanal que varía, aparentemente, según las negociaciones y la fama de cada uno.

En su momento, Poncho de Nigris expuso el sueldo que Sergio habría recibido por estar en el reality. Según el influencer, sería uno de los mejor pagados supuestamente con 600 mil pesos semanales, aproximadamente.

“A mí me ofrecieron 35 mil dólares y me dijo (Sergio): ‘Me están ofreciendo 30 mil’. Le dije: ‘Pídeles 35, güey. Pues ya estamos rucos, güey, y ya tienes tu nombre y todo’. Es el más famoso ahorita”, reveló. Esto no ha sido confirmado por Mayer o la producción del reality.

Sin embargo, Sergio señaló que estas declaraciones son falsas. Incluso, destacó que él nunca habla de dinero con nadie.

Mira: Sergio Mayer y Fabio desatan caos con fuerte pelea en La casa de los famosos Telemundo, VIDEO