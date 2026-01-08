Stephanie Salas reacciona y dedica mensaje tras la supuesta pelea con Humberto Zurita: ¿Qué fue lo que dijo?

La actriz y cantante Stephanie Salas volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se difundiera un video en el que presuntamente aparece discutiendo con su pareja, el actor Humberto Zurita, en un centro comercial de la Ciudad de México. El material fue dado a conocer el martes 6 de enero en el programa de YouTube Kadri Paparazzi, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales y portales de espectáculos.

¿Qué mensaje publicó Stephanie Salas tras la supuesta pelea con Humberto Zurita?

Luego de que se hablara de una presunta discusión entre Stephanie Salas y Humberto Zurita, la actriz utilizó sus historias de Instagram el miércoles 7 de enero para compartir un mensaje con motivo del cumpleaños de su hija menor, Camila Valero Salas, quien celebró 29 años de edad.

En la publicación, Stephanie Salas escribió textualmente el siguiente mensaje dirigido a su hija:

“Feliz cumpleaños a mi hermosa Cami. Todo el amor, todas las sonrisas, toda la felicidad, toda la luz, toda la belleza. Todo y más para ti, mi reina, te amo”. Stephanie Salas

La historia estuvo acompañada de una fotografía en la que aparecen madre e hija en una imagen del recuerdo, mostrando un momento cercano y familiar. En ningún momento la actriz mencionó la controversia ni hizo alusión a su relación sentimental con Humberto Zurita.

Stephanie Salas rompe el silencio en instagram / Captura de pantalla

¿Qué se sabe de la relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Stephanie Salas, de 55 años, mantiene un romance con el actor Humberto Zurita, de 71, relación que se hizo pública en 2022. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en diversos eventos y apariciones públicas, lo que ha generado interés constante en medios de espectáculos debido a su trayectoria artística y a la diferencia de edad entre ambos.

El reciente video difundido por Kadri Paparazzi mostró lo que fue descrito como una supuesta pelea entre la pareja en un centro comercial de la Ciudad de México. Tras la circulación del material, ninguno de los dos emitió declaraciones públicas para confirmar o desmentir lo ocurrido.

Hasta el momento, Humberto Zurita tampoco ha realizado publicaciones ni comentarios públicos sobre el tema. La información disponible se limita a lo difundido por el programa de YouTube y a la actividad en redes sociales de la actriz.

Stephanie Salas cumple 55 años y Humberto Zurita envía felicitación. / Instagram: @zuritahm

¿Cuántas hijas tiene Stephanie Salas y quiénes son?

Stephanie Salas es madre de dos hijas: Michelle Salas y Camila Valero Salas. Michelle Salas, de 36 años, es fruto de la relación que la actriz tuvo con el cantante Luis Miguel Gallego Basteri, conocido artísticamente como Luis Miguel. Por su parte, Camila Valero Salas, quien recientemente celebró su cumpleaños número 29, es hija del músico Pablo Valero.

Camila Valero Salas es la hija menor de Stephanie Salas y, al igual que su madre y su abuela, ha desarrollado una carrera vinculada al medio artístico.

