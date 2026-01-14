Stephanie Salas y Humberto Zurita toman importante decisión juntos tras pelea: ¿Habría separación? | FOTOS

Stephanie Salas y Humberto Zurita fueron vistos juntos en Coahuila, tras la presunta pelea que tuvieron en un centro comercial de la Ciudad de México (CDMX). La reciente aparición despertó preguntas sobre el estado de su relación y si se encontraban a solas o acompañados, un detalle que llamó la atención y del que te contamos si ya dejaron atrás este incidente.

. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Stephanie Salas y Humberto Zurita?

Una presunta discusión entre Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzó a circular en redes sociales luego de que el canal de YouTube Kadri Paparazzi difundió un video de ambos durante una salida en la Ciudad de México. De acuerdo con lo que se relata en el material, la pareja fue vista primero cenando en un restaurante ubicado en una plaza comercial al sur de la capital, para después continuar su recorrido dentro del mismo complejo.

Según la versión compartida por los conductores del canal, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando ambos ingresaron a una tienda de artículos para el hogar. En ese espacio, presuntamente se habría dado un intercambio entre ellos, el cual fue descrito como una discusión. En el video se menciona que Humberto Zurita realizaba movimientos con las manos, como si intentara explicar algo, mientras que Stephanie Salas se mantenía en silencio.

Las imágenes también muestran un momento en el que la dinámica entre ambos cambia. Mientras Zurita parecía querer seguir con la conversación, Salas habría marcado un límite al pedirle su bolsa; él se la entrega y posteriormente se adelanta, quedando ella unos pasos atrás. Este fragmento del video fue el que dio pie a las versiones sobre una posible diferencia entre la pareja durante su salida.

Presunta pelea entre Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Qué decisión tomaron Stephanie Salas y Humberto Zurita tras pelea?

Stephanie Salas y Humberto Zurita viajaron a Torreón y Saltillo, en Coahuila, pero no en pareja, como regularmente acostumbra, sino como parte de una gira de trabajo con la promoción de la obra El seductor, en la que ambos participan.

Durante esta gira, la pareja no estuvo sola, ya que también viajaron Chantal Andere y Gina Varela, quienes forman parte del elenco de la puesta en escena. La presencia de las actrices confirmó que se trató de actividades laborales vinculadas al montaje teatral que se presentará en el, Teatro Fernando Soler en Saltillo el próximo 18 de enero con dos funciones, la primera a las 17:00 horas y la segunda a las 19:00 horas; mientras que el 28 de enero llegarán al Teatro Isauro Martínez en Torreón, también con dos funciones: a las 18:00 y 20:00 horas

El seductor es una obra de teatro de comedia que gira en torno a un hombre encantador envuelto en enredos amorosos y situaciones que se desarrollan a lo largo de dos horas. Acompañado por un elenco femenino, la obra presenta encuentros inesperados y una serie de escenas que buscan provocar risas constantes entre el público, uniendo la comedia con la temática de la seducción en cada función.

Humberto Zurita y Stephanie Salas viajaron como parte de la gira de la obra de teatro El seductor. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijeron Stephanie Salas y Humberto Zurita sobre su presunta pelea?

Ante la cámara de TVNotas, Humberto Zurita habló sobre las versiones que circularon en torno a una presunta pelea con Stephanie Salas y rechazó que haya existido un conflicto entre ellos. El actor atribuyó las especulaciones a interpretaciones externas y señaló que, desde su punto de vista, se trata de comentarios que no corresponden a la realidad. “La gente es envidiosa y está buscando siempre lo malo de lo bueno; tendrían que ver lo bueno que hago por Stephanie”, expresó.

En la misma conversación, Zurita explicó el contexto de las imágenes que dieron pie a los rumores y subrayó que su conducta siempre ha sido respetuosa. Aclaró que, aunque en el video se le ve adelantarse, Stephanie Salas no se encontraba sola, ya que estaba acompañada por su chofer. “Jamás me permitiría faltarle al respeto, no sólo a Stephanie, a ninguna mujer en mi vida. Tengo una educación muy cercana a la verdad, mis padres se ocuparon primero de mis principios y después me ocupé de lo que yo soy. Yo no ofendería a ninguna mujer nunca en mi vida”, puntualizó ante TVNotas.

Por su parte, TVNotas también buscó la versión de Stephanie Salas. Aunque en un primer momento la actriz prefirió no dar declaraciones, posteriormente compartió cómo se siente actualmente en su relación con Humberto Zurita. De acuerdo con la publicación, Salas afirmó estar muy feliz y pidió al público que “deje ser feliz”, cerrando así su postura frente a los señalamientos sobre la supuesta pelea.

