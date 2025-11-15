Michelle Salas revela fuerte problema de salud y preocupa a los fans: “No puedo...” ¡Entrará a quirófano!

La modelo e influencer Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, sorprendió a sus seguidores al revelar que deberá someterse a una nueva cirugía de rodilla debido a una lesión que le ha provocado intensos dolores e inmovilidad. La noticia generó preocupación entre sus fanáticos, quienes han seguido de cerca su carrera en el mundo de la moda y su vida personal.

Michelle y Stephanie Salas cobran seguro millonario a nombre de Silvia Pinal, pero Alejandra Guzmán estaría molesta. / Instagram

¿Qué le pasó exactamente a Michelle Salas en la rodilla?

Michelle Salas en una entrevista para la revista ‘Quién’ explicó que la lesión se debe a una rotura de menisco, una estructura del cartílago encargada de amortiguar los movimientos entre el fémur y la tibia. Según la modelo, este daño se agravó luego de varios episodios en los que su rodilla se “bloqueó” de manera repentina.

“Se me ha bloqueado alrededor de cuatro veces en los últimos meses, y el dolor es tan fuerte que me deja completamente inmovilizada” Michelle Salas

Los médicos que la atendieron determinaron que un fragmento del menisco se desprendió, provocando que se atore en la articulación. Debido a esto, Salas será sometida a una artroscopia, un procedimiento mínimamente invasivo que permite reparar la zona afectada y extraer el fragmento que causa los bloqueos.

La hija del “Sol de México” ya había pasado por una cirugía similar en 2021, después de un accidente mientras esquiaba en Vail, Colorado. En aquella ocasión, contó que el proceso de recuperación fue largo y desafiante, aunque logró retomar sus actividades tras varios meses de rehabilitación.

Michelle Salas / Redes sociales

¿Cómo ha afectado la lesión de rodilla a Michelle Salas?

La inmovilidad forzada ha representado un gran reto para la influencer Michelle Salas, conocida por su constante actividad y compromiso con sus proyectos en el mundo de la moda. Michelle reconoció que ha tenido que detener parte de su agenda profesional para priorizar su salud.

“No les voy a mentir, psicológicamente es duro para mí. Sobre todo para alguien a quien le cuesta mucho estar quieta.” Michelle Salas

Admitió la modelo, quien se encuentra en un proceso de adaptación antes de entrar al quirófano. Durante este periodo, Salas ha buscado mantenerse positiva y ha compartido mensajes de reflexión con sus más de dos millones de seguidores. Además, aprovechó para lanzar una recomendación:

“No se esperen tanto como yo. Si sienten algo, vayan al doctor. No lo dejen pasar porque puede empeorar”. Michelle Salas

Michelle Salas / Captura de pantalla

¿Cuándo será operada Michelle Salas y cómo será su recuperación?

Aunque no reveló la fecha exacta de la cirugía, Michelle Salas confirmó en la entrevista, que el procedimiento será realizado en los próximos días y que posteriormente iniciará una etapa de fisioterapia para recuperar la movilidad y la fuerza de su pierna.

Los especialistas prevén una recuperación gradual de entre seis y ocho semanas, dependiendo de la evolución de la lesión y la respuesta de su cuerpo al tratamiento. Durante ese tiempo, la modelo deberá evitar actividades físicas intensas y mantenerse bajo supervisión médica.

Mientras tanto, Salas se mantiene en contacto con sus seguidores, compartiendo parte de su proceso y agradeciendo el apoyo recibido. En sus historias recientes, la hija de Luis Miguel mostró fragmentos de sus ejercicios de movilidad y momentos de descanso acompañados de su mascota, enviando un mensaje de esperanza a quienes atraviesan problemas de salud similares.

