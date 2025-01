Silvia Pinal: Revelan quién era su consentida y por qué: ¿Michelle Salas o Frida Sofía?

Dentro de unos días, se cumplen dos meses desde el sensible fallecimiento de Silvia Pinal. La actriz perdió la vida el pasado 28 de noviembre, tras varios días hospitalizada por una infección urinaria que se complicó a causa de una arritmia cardíaca.

A lo largo de todo este tiempo, han existido muchas especulaciones acerca de la relación entre los integrantes de la dinastía Pinal, principalmente ahora que, dentro de poco, se hará lectura del testamento de la considerada por muchos como ‘Diva del cine de oro mexicano’.

En su momento, una fuente cercana a la familia contó para TVNotas que Silvia Pinal “ha sido una mujer organizada y previsora que no quiere dejar problemas ni que su familia se pelee”.

¿Quién era la consentida de Silvia Pinal: Michelle Salas o Frida Sofía?

En un reciente encuentro con los medios, Pepillo Origel, quien fue un gran amigo de Silvia Pinal, recordó a la también presentadora y aprovechó para revelar quién era su familiar más querido.

De acuerdo con el comunicólogo, no era Frida Sofía, como mucho se llegó a especular en su momento, sino Michelle Salas, quien es nieta de Sylvia Pasquel.

Pepillo Origel “A mí la señora me decía que Michelle era su consentida. La señora le daba todo lo que quería. Me consta que la adoraba. Yo siento que Frida se retiró, al ver las cosas como estaban. Ha de haber dicho: ‘Mejor me retiro’, allá (en Estados Unidos), sin que nadie la esté molestando”.

Las declaraciones de Pepillo confirman lo que nos contó en exclusiva María de los Ángeles Alegría, exempleada de la actriz. En entrevista para TVNotas, nos platicó que, tras el deceso de Viridiana Alatriste, su favorita fue Michelle Salas.

“La consentida de doña Silvia era Viridiana y Michelle después. Yo me preguntaba por qué quería tanto a Michelle. Hasta que me cayó el veinte y dije: Se le figura Viridiana”, indicó.

¿Qué opina Pepillo Origel sobre las críticas por “aprovecharse” de Silvia Pinal?

Durante la conversación, Pepillo aprovechó para responder a todos aquellos que lo han acusado de haber obligado a Silvia Pinal a concederle entrevistas.

“Nada, pobrecitos. No me interesa hablar de la familia. Yo quise a la señora Pinal, no a los demás”, manifestó.

¿Por qué Michelle Salas era la “favorita” de Silvia Pinal?

Si bien la exempleada de Silvia Pinal dejó ver que la actriz adoraba a Michelle Salas por su “parecido” con la fallecida Viridiana Alatriste, Maxine Woodside mencionó en su más reciente programa que Michelle era quien tenía más contacto con la famosa.

“Te voy a decir por qué era la consentida, porque Michelle, todos los días, le hablaba a doña Silvia y Frida Sofía no. O sea, sí le hablaba, pero no tan seguido como Michelle. Michelle estaba al pendiente de su abuela todos los días”, indicó.

Hasta el momento, Michelle Salas y Frida Sofía no se han pronunciado ante esto. Sin embargo, ambas han dicho en su momento que amaban a Silvia Pinal.

