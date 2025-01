Exempleada de Silvia Pinal mete las manos por Enrique Guzmán: "Él no era así como dice Frida Sofía”

María de los Ángeles Alegría, la empleada doméstica que trabajó con Silvia Pinal de 1968-1970 y de 2000 a 2020, dejó de ver a su patrona desde que Luis Enrique la despidió. En TVNotas nos enteramos de que la actriz no la desprotegió y pidió a la Asociación Rafael Banquels que la incluyera entre sus beneficiarios, además de Domingo, el chofer, y Efigenia. En un convivio de la Asociación, Mary hizo fuertes revelaciones.

Exempleada doméstica de Silvia defiende a Enrique Guzmán

¿Cómo fue la relación entre María de los Ángeles Alegría con Silvia Pinal?

“Trabajé con la señora tres años, cuando los niños estaban chiquitos y estaba casada con el señor Enrique. Y luego 18 años. Hacían unas fiestotas con invitados como Alberto Vázquez, César Costa, Manolo Muñoz, Lola Beltrán, Lucha Villa. Eso fue en el 68, entrando en la década de los 70”.

“La señora era muy buena persona.Por eso le duraba la servidumbre en el 68. El mozo y el jardinero llevaban más de 20 años. No nos trataba mal. Era sencilla. Aunque sí se ponía mal cuando no estaban bien puestas las cosas”.

“Conocí a Viridiana con 7-8 años, Alejandra como de 3 y Luis Enrique andaba en pañales. Eran lo normal: Latositos, traviesitos. Cuando me quise ir, me dijo: ‘No te vayas’. Le respondí: ‘A mí no me gustan los niños’. La señora Silvia le preguntó a Viridiana: ‘¿Qué le hiciste?’ Y ella: ‘Nada mamá. Te lo juro’”.

“Me regalaron una muñeca, y Viridiana, que en paz descanse, la arrojó a la azotea. Entonces le dije a la señora: ‘Viridiana aventó la muñeca que me regaló’. ¿No la hizo (Silvia Pinal) que subiera por ella? Decía: ‘Mamá, pero es de noche’. ‘¿Para qué le avientas su muñeca a Mary?’. Viridiana era muy sencilla. Comía a veces con nosotros. Le decía su mamá: ‘Vente a cenar con nosotros’, con don Enrique. Ella decía: ‘No. Yo quiero comer acá...”.

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

Asegura que Viridiana Alatriste fue la hija consentida de Silvia Pinal, y después fue Michelle Salas

¿Cómo la trataron sus hijos? “Sylvita ya no vivía ahí y Luis Enrique estaba en su casa. Conocí a Michelle. Era tremenda… Cuando creció ya no. A Camila casi no la vi. Con Frida conviví un poco más. Era tremenda. Sacaba de onda. Era muy grosera. Luego me decía: ‘Le voy a decir a mi mamá que me pegaste’. ‘¿Qué yo te pegué?’ ‘Sí, le voy a decir a mi mamá’. Llegaban de visita para que jugara con las hijas de Luis Enrique, que viven al lado, y con Michelle”.

“La consentida de soña Silvia era Viridiana y Michelle después. Yo me preguntaba por qué quería tanto a Michelle. Hasta que me cayó el veinte y dije: Se le figura Viridiana”. María de los Ángeles Alegría

Exempleada doméstica de Silvia defiende a Enrique Guzmán

"(Silvia Pinal) se llevaba bien con Frida y a ella sí la respetaba. A mí no. Conmigo se pasaba. Todavía vivía Teresa (la nana). Ya ve que la iban a secuestrar. Entonces su mamá la mandó a Estados Unidos. A Teresa le tocó estar ahí. Sí estuvo feo”, dijo.

Exempleada doméstica de Silvia defiende a Enrique Guzmán

Luis Enrique Guzmán despidió a María de los Ángeles Alegría

¿Y Luis Enrique la despidió? “SÍ. Fue lo que me dio tristeza. Sí me liquidaron... No me puse buza. Por eso me echan la mano acá (Asociación Rafael Banquels). Si no, ¿cómo le haría? Con lo que me dan es para el gas, la luz y la renta. La señora lo pidió. Ya no volví a ver a Luis Enrique”.

¿Le tocó convivir con Mayela? “Esa señora es muy fea. Sí conviví con ella”.

“La señora Silvia era buena onda…en Navidad le mandaban una canastota llena de dulces. Le decía: ‘¡Ay señora! ¿Me puedo llevar?’ Ella decía: ‘Ay, Mary. Trae una bolsa’. El día de muertos y el día del niño me daba. Le gustaba mucho la Navidad. Todo lo que fueran fiestas”.

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Cómo era Frida Sofía?

“Frida Sofía, híjole, era muy pesada. Yo no vi nada (de los abusos). Dije: ‘Si me preguntan, meto las manos en la lumbre por don Enrique’. Él no era así. Ni con sus hijos ni cuando estaban chiquitos los niños. El respetaba. Frida Sofía dijo su verdad”, finalizó.

Exempleada doméstica de Silvia defiende a Enrique Guzmán

¿Cuál fue la acusación de Frida Sofía?

La hija de Alejandra Guzmán acusó a su abuelo, Enrique Guzmán, de supuestamente abusar sexualmente de ella cuando tenía 5 años. También de haber cometido un asesinato en la década de los 60.

de supuestamente abusar sexualmente de ella cuando tenía 5 años. En entrevista co n Gustavo Adolfo Infante, aseguró que su abuelo la tocaba y que, aunque se sentía incómoda, en su mente de niña intentaba comprender lo que pasaba.“Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar. Tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso. Un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”. Y dijo: “Me manoseó... desde los 5” (Declaró que no se lo dijo a nadie). Es un delito”.

en su mente de niña intentaba comprender lo que pasaba.“Siempre fue muy abusivo. Me pongo a temblar. Tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso. Un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”. Y dijo: En junio de 2021, Frida Sofía denunció a su abuelo y a su mamá ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX p or los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores a su abuelo, y a su mamá por violencia familiar y corrupción de menores.

or los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores a su abuelo, y a su mamá por violencia familiar y corrupción de menores. En 2022, Frida decidió no continuar con el proceso pues según palabras de Infante, se sintió intimidada por su familia, y supuestamente no recibió apoyo de las autoridades.

