Le ocultan a María Victoria la muerte de sus queridas amigas, actrices del Cine de Oro, ¡le dicen que andan de gira!

A María Victoria le ocultan la muerte de sus queridas amigas diciéndole que andan de gira. Norma Lazareno cuenta: “No debemos tocar el tema”.

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María Victoria fue una gran figura de la Época de Oro del cine mexicano. La llamaron ‘La sirena de México’ por su cinturita / Archivo TVNotas

¿Por qué la familia de María Victoria le oculta la muerte de las actrices del cine de oro?

La última diva de la época de la Época de Oro del cine mexicano que queda viva es María Victoria, a quien su familia ha decidido que ya no se deje ver en público, para que pase su vejez alejada de los medios, y que no se entere de malas noticias, como los fallecimientos de sus contemporáneas Silvia Pinal (†), Yolanda Montes ‘Tongolele’ (†) y Elsa Aguirre (†), de quienes le han llegado a decir que andan de gira. Una de sus mejores amigas, la actriz Norma Lazareno, nos compartió cómo le han hecho para ocultar estas ausencias ante la famosa intérprete de la canción “Cuidadito”.

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Fue muy amiga de Silvia Pinal, ‘Tongolele’ y Elsa Aguirre, pero no sabe que las 3 ya fallecieron / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Norma Lazareno sobre cómo le ocultan las muertes de sus amigas a María Victoria?

Recordemos que los nietos de María Victoria revelaron hace 1 mes que ella desconocía los fallecimientos de sus queridas amigas, para solo mantenerla con noticias positivas.

Ante esto, Norma comentó: “De Silvia Pinal preguntó 2 o 3 veces cómo seguía, porque se enteró por algo que estaba en el hospital, y se le dijo que ya había salido y que se encontraba en su casa descansando”.

Sobre qué hacen para justificar que doña Silvia no la llame, dijo: “Normalmente, en esta profesión, salimos de viaje o hacemos una serie fuera de la CDMX; en fin, siempre hay una manera de justificar la ausencia”.

Norma explicó que si ocurre algo que pueda causarle impacto a la diva, sus allegados se coordinan para que no se entere: “La familia y amigas de ella, como Luz María Aguilar o Jacqueline Andere, nos ponemos de acuerdo cuando hay algún suceso importante, una defunción, desgraciadamente. Ya sabemos que no debemos tocar el tema”.

Lazareno aplaude la decisión de la familia para no preocuparla. “Me parece muy prudente, gente que formó parte de nuestra vida, carrera, que queríamos, ya no está. Es muy duro saberque quedamos pocas de la generación, pero hasta que Dios lo permita”.

Y sobre la decisión de la familia de mantenerla alejada de los medios, para que el público la recuerde de cierta manera, considera que es una forma de cuidarla por el amor que le tienen: “Me parece muy acertado, porque una diva de la música como es ella tiene que dejar una imagen de sus tiempos gloriosos, con sus vestidos entallados, su cabellera abundante. Obviamente, las cosas no están así ahora, en este tiempo”.

La actriz platicó que aunque ha querido visitar a su amiga, no ha habido oportunidad: “La última vez que la vi fue hace año y medio. Es que he estado en una obra tanto en la CDMX y de gira. He hablado 2 veces a su casa con la intención de ir, y me dicen que está descansando, dormida, que le marque más tarde, pero a partir de las 8 de la noche no llamo”.

Y también influyen otros factores en que pueda comunicarse o no con ella: “Depende de cómo amanece. A veces está bien, otras no tan bien como quisiéramos, pero hay confianza y comprendemos cuando dicen que pasó mala noche, que se le va el sueño, que se despierta a las 2, 3 de la mañana y tarda en volver a dormirse. Sueña algunas cosas a veces fantasiosas, pero no muy agradables, ella lo comenta”.

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Esta es la imagen más reciente de la diva, que mostró el programa Hoy en junio pasado, cuando Tania Libertad le fue a cantar / Archivo TVNotas

¿Qué se sabe actualmente sobre la salud de María Victoria?

Sobre cómo la ha oído cuando hablan por teléfono, comentó: “Se oye bien, tranquila, con sus chistes, porque tiene un sentido del humor muy pícaro”. Y desmiente que María tenga problemas de memoria. “No he notado que dude. Sabe que estoy trabajando, el nombre de mi obra, dónde vivo. Se acuerda perfectamente”.

Ante la vejez, Norma es muy precavida. “Me invade la prisa de dejar arreglado todo para mi gente querida. Uno no sabe cuándo, porque lo deja a la desidia, ya desde hace 5 años tengo mi testamento listo. Mi familia no va a pasar ningún apuro, ni se van a pelear por nada. Estaremos hasta que Dios lo permita… No le tengo miedo a la muerte, sino a las enfermedades largas, porque perjudico anímicamente a mi familia”.

Notamos a Norma muy delgada, a lo que nos dijo: “Estoy flaquita. Omití cenar carne, jamón, solo ceno cereal. Quería mejorar mi sueño. Tenía algunos problemas y ahora duermo de maravilla. He bajado 3 kilos. Estoy en 53”.

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