¡María Victoria reaparece a sus 103 años! Así luce la gran diva del Cine de Oro en México: FOTO

María Victoria celebró su cumpleaños 103 hace algunos meses e impactó a sus seguidores con su aspecto físico; ahora, lo vuelve a hacer a través de diversas fotos que fueron filtradas en el programa Hoy e inundaron de recuerdos del cine de oro mexicano al público.

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María Victoria reaparece a los 103 años. / Foto: Redes solciales

¿Quién es María Victoria, actriz del cine de oro mexicano?

María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida como María Victoria, es reconocida en la industria del cine mexicano como una de las últimas grandes divas vivas de la Época de Oro.

Inició su carrera a muy temprana edad en carpas teatrales, pero poco tiempo después se consolidó en la industria y llegó a compartir créditos con personalidades como Pedro Infante y Jorge Negrete. Sin embargo, su faceta en el cine no lo fue todo, pues también destacó en la música con boleros que hasta hoy son recordados.

A lo largo de su trayectoria grabó más de 40 cintas, entre las que se encuentran: La criada bien criada, Pepito y el vagabundo, Los paquetes de Paquita y Sor Metiche. Sus actuaciones también deleitaron a la pantalla chica, pues participó en melodramas como Sortilegio, Siempre te amaré y La pasión de Isabela.

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María Victoria, destacada actriz de la época del cine de oro mexicano. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la reaparición de María Victoria en el programa Hoy?

Luego de que María Victoria enfrentara rumores sobre su salud y edad, el programa Hoy reveló un video inédito de la actriz del cine mexicano en el que se percibe cómo luce actualmente a los 103 años de edad.

A través de las imágenes se observa que la intérprete de cintas clásicas luce un elegante traje azul que demuestra la elegancia que la ha acompañado a lo largo de su trayectoria. Aparentemente, la actriz luce tranquila y disfrutando junto a su familia de la música que se percibe.

Pese a que hace poco se habló sobre su más reciente cumpleaños, su aparición pública en el matutino acaparó la atención de los televidentes porque desde hace algunos años se mantiene alejada del ojo público, y lo poco que se sabe sobre ella es a través de redes.

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María Victoria reaparece / Internet

¿Cuál es el personaje más entrañable de María Victoria, actriz del cine de oro?

Pese a que era una estrella consolidada dentro del cine, la música y la televisión, María Victoria se ganó el reconocimiento de las familias mexicanas en los años 70, cuando le dio vida a Inocencia de la Concepción de Lourdes Escamilla, mejor conocida como La criada bien criada.

Su personaje causó impacto en la pantalla, que después le permitió abrirse paso en otros ámbitos gracias a su simpatía, nobleza, características que definieron al personaje.

Pese a que María Victoria está retirada de los escenarios y la pantalla, su trayectoria sigue siendo recordada no solo por sus personajes, sino también por la elegancia que acompañó su camino en el espectáculo.

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