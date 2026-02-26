¡María Victoria celebra su cumpleaños 103! Así fue el festejo de la diva del cine y la televisión mexicana

A sus 103 años, María Victoria celebró en grande con su familia y seres queridos, según revelan. Cabe recordar que la diva se ha consolidado como una de las figuras más representativas del cine, la música y la televisión en México. Te contamos algunos detalles del festejo.

María Victoria / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la reaparición de María Victoria a los 102 años?

A finales de 2025, la familia de María Victoria compartió una fotografía reciente con motivo de la cena de Año Nuevo. La imagen fue publicada en su cuenta oficial y en las redes sociales de sus nietos, integrantes del grupo Cumbia Pedregal.

En la fotografía se observa a la actriz sentada al centro de la mesa, vestida con blusa roja de cuello alto y abrigo negro. Junto a la imagen se difundió un mensaje en el que deseó un Feliz Año Nuevo 2026 a sus seguidores. La publicación generó múltiples reacciones de usuarios que celebraron verla acompañada de su familia.

Su reaparición ocurrió meses después de que, durante el Día de muertos de 2025, su imagen fuera incluida por error en una ofrenda dedicada a celebridades fallecidas, hecho que fue comentado por el periodista Alex Kaffie tras señalar la equivocación en redes sociales.

En años recientes, la actriz redujo sus apariciones públicas debido a temas de salud. De acuerdo con información compartida por su familia en 2023, se retiró de los escenarios para priorizar su bienestar, ya que padece vértigo, condición que le provoca mareos constantes y que requiere tratamiento médico. Desde entonces, sus participaciones han sido esporádicas y en 2024 dejó de asistir a eventos públicos.

Su última actuación profesional ocurrió en 2010 en la obra “Perfume de Gardenia”. A partir de ese momento, sus presentaciones fueron limitadas hasta su retiro definitivo.

¿Quién es María Victoria y cuál es su trayectoria en el cine y la televisión?

María Victoria Gutiérrez Cervantes nació en Guadalajara en 1923. Con más de siete décadas de trayectoria artística, es considerada una de las últimas grandes figuras vivas de la Época de Oro del cine mexicano.

Inició su carrera en las carpas teatrales y posteriormente se consolidó en el cine, donde compartió créditos con figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. En el ámbito musical destacó por la interpretación de boleros y ritmos tropicales.

En televisión alcanzó amplia popularidad con el personaje de Inocencia Escarabarzaleta en la comedia La criada bien criada, producción que se convirtió en un referente del humor en México y que marcó a varias generaciones de espectadores.

A lo largo de su trayectoria, su imagen fue asociada con la sensualidad, el humor y una presencia escénica distintiva. En 2025, su figura fue retomada en la exposición “Dos luceros que se acercan: Miradas a María Victoria”, donde se incluyó una imagen en la que aparece junto al escritor colombiano Gabriel García Márquez.

María Victoria / Archivo TVNotas

¿Cómo se vivió el festejo de María Victoria por su cumpleaños 103?

El cumpleaños número 103 de María Victoria se llevó a cabo en un ambiente privado y lejos de los reflectores. Según las declaraciones de su hija Teté a Milenio, la artista pasó la tarde en su domicilio acompañada de su familia, con quienes compartió un tradicional pozole.

De acuerdo con el portal, la celebración fue reservada y reunió únicamente a sus hijos, nietos, bisnietos y familiares cercanos que se trasladaron desde Ensenada y Guadalajara para estar presentes en la ocasión.

Cabe recordar que, desde finales de 2024, la intérprete y actriz se mantuvo retirada de la vida pública y de los escenarios, aunque en contadas ocasiones apareció en encuentros familiares.