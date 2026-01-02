María Victoria comparte foto en la que impacta cómo luce a sus 102 años: FOTO

Durante el cierre de 2025, la familia de María Victoria compartió una fotografía reciente que rápidamente generó una oleada de reacciones positivas en redes sociales.

Recordemos que el pasado Día de Muertos por error fue mencionada en una ofrenda. Fue Alex Kaffie se burló , quien exhibió a Horacio Chavira, quien presumió una ofrenda del Día de Muertos dedicada a celebridades, pero cometió un notable error: incluyó entre los homenajeados la foto de la actriz María Victoria, quien afortunadamente sigue con vida.

La imagen, difundida con motivo de la cena de Año Nuevo, permitió a los seguidores de la icónica actriz y cantante verla rodeada de sus seres queridos, en un ambiente íntimo y familiar.

María Victoria reaparece en redes sociales a los 102 años

La fotografía fue publicada tanto en la cuenta oficial de María Victoria como en las redes de sus nietos, integrantes del grupo Cumbia Pedregal, un trío conformado por los hermanos José Pablo, Emilio y Luis Eduardo “Luche” Zepeda Cabrera.

En la imagen, la artista aparece sentada al centro de la mesa, vistiendo una blusa roja de cuello alto, abrigo negro y un maquillaje discreto que resalta sus labios en tono carmesí.

Acompañando la imagen, la actriz envió un breve pero emotivo mensaje a sus seguidores:

“Mi familia y yo les deseamos un muy Feliz Año Nuevo 2026”. Las palabras, sumadas a la fotografía, provocaron una rápida respuesta de admiradores, quienes inundaron la publicación con mensajes de cariño, bendiciones y buenos deseos para el inicio del nuevo ciclo, celebrando verla tranquila y acompañada de su familia.

¿Por qué María Victoria se retiró de los escenarios?

María Victoria, una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano y un ícono indiscutible de la música y la televisión, se alejó definitivamente de los escenarios y del ojo público en los últimos años.

Aunque su retiro fue discreto y sin anuncios oficiales por parte de ella, con el paso del tiempo su familia ha explicado las razones que la llevaron a tomar esta decisión, principalmente relacionadas con su estado de salud y su bienestar.

La actriz y cantante, recordada por su inconfundible voz y su elegancia, había reducido sus apariciones públicas desde hace más de una década, pero fue hasta 2023 cuando su retiro se hizo evidente para el público.

De acuerdo con información compartida por sus hijos en febrero de 2023, María Victoria se retiró del medio artístico para “dejarla descansar”.

La familia explicó que la actriz padecía vértigo, una condición que le provocaba mareos constantes y que requería tratamiento médico y medicamentos para mantenerse controlada. Esta situación hizo que continuar con presentaciones, eventos públicos o traslados frecuentes representara un riesgo para su salud.

Durante ese mismo año, María Victoria todavía realizó alguna aparición de manera remota, lo que tranquilizó a sus seguidores. Sin embargo, ya en 2024 dejó de asistir por completo a eventos públicos.

¿Cuándo fue el último proyecto que realizó María Victoria?

Sus hijos tomaron la decisión de no exponerla a cambios bruscos de temperatura ni a situaciones que pudieran afectar su estabilidad, considerando también la edad avanzada de la actriz María Victoria.

Esta postura fue asumida como una medida preventiva y de cuidado, priorizando su tranquilidad por encima de cualquier compromiso artístico o mediático.

Aunque para muchos su retiro parecía reciente, lo cierto es que María Victoria llevaba años alejada de los escenarios. Su última actuación profesional ocurrió en 2010, cuando participó en la obra “Perfume de gardenia”. A partir de entonces, sus presentaciones han sido esporádicas.

