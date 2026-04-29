¿Papá de Nodal cambia empresa a nombre de su esposa? Esto es lo que realmente se sabe del supuesto movimiento

Un nuevo supuesto movimiento dentro del círculo cercano de Christian Nodal empezó a levantar cejas en redes sociales. De acuerdo con versiones que circulan principalmente en Instagram, el padre del cantante, Jesús Jaime González Terrazas, presuntamente habría tomado una decisión clave respecto a una de sus empresas. Aunque no existe confirmación oficial, el rumor ya conectó con otro dato que sí es público: el registro de la marca Christian Nodal está a su nombre. Te contamos lo que supuestamente se sabe.

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Christian Nodal se habría distanciado de sus papás / Redes sociales

¿El papá de Christian Nodal habría cambiado su empresa a nombre de su esposa?

En redes sociales comenzó a circular una versión que apunta a que el papá de Christian Nodal, Jesús Jaime González Terrazas, supuestamente habría decidido poner una de sus empresas a nombre de su esposa, Cristina Nodal. La información surgió desde la cuenta de espectáculos chamonic3, conocida por adelantar movimientos dentro del mundo del entretenimiento, aunque no siempre con confirmación inmediata.

Chamonic3 “Hace unos días les comenté que el señor Jaime González habría puesto a su esposa, Cristy Nodal, como nueva dueña de la marca Christian Nodal dentro de su empresa. Y como uno es chismoso, pero no mentiroso, aquí están los registros que comprueban que el 14 de abril se realizó el cambio a nombre de ella. Además, hace aproximadamente un mes también se registró todo lo relacionado con sombreros, calzado y prendas de vestir.”

Según lo publicado, este cambio empresarial se estaría dando “en estos días”, lo que implicaría una modificación tanto en la titularidad como en la razón social de la empresa. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado el nombre de la compañía, ni se han dado detalles sobre el proceso legal que acompañaría este supuesto ajuste.

“No sé si esto lo hayan hecho para que Christian Nodal se protegiera de cualquier cosa o de alguna situación económica… O sea, que sea algo únicamente de los papás, pero todo puede ser”, puntualizó Chamonic3 en Instagram.

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¿Quién es el dueño de la marca “Christian Nodal” según los registros oficiales?

Mientras el tema empresarial se mantiene en el aire, hay un dato que sí es público y verificable: el registro de la marca “Christian Nodal”. De acuerdo con una consulta realizada en la plataforma del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca aparece registrada a nombre de Jesús Jaime González Terrazas, padre del cantante.

Según la información visible en el documento, la solicitud del registro se habría presentado el 31 de octubre de 2025, fue publicada el 7 de noviembre de 2025 y finalmente concedida el 7 de abril de 2026, con una vigencia que se extendería hasta el 7 de abril de 2036.

El registro también incluye la clasificación de productos y servicios relacionados con el nombre Christian Nodal, los cuales estarían enfocados en aparatos de grabación, reproducción de sonido, soportes digitales y almacenamiento de contenido, lo que apunta directamente al ámbito musical y de entretenimiento.

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