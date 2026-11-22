Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, se vistió de fiesta para conmemorar los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más representativos de la música mexicana. La celebración reunió a visitantes de diferentes rincones del país en un festival dedicado a recordar su obra y reconocer su legado musical.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia conmemorativa del centenario, realizada el 21 de noviembre de 2026, en la que destacó la vigencia de las canciones del compositor y el orgullo que representa para Dolores Hidalgo, Guanajuato y México.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia conmemorativa del centenario del compositor.

Durante su mensaje, reconoció a Paloma Jiménez, hija del compositor, por mantener vivo su legado y convertirse en una guardiana incansable de una obra que forma parte del patrimonio cultural de México y del mundo.

Entre los artistas que formaron parte del programa musical estuvieron Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y Sin Bandera, quienes se sumaron a esta celebración dedicada a una de las figuras más importantes de la composición musical mexicana.