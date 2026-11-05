Majo Aguilar detiene conferencia de prensa porque la estaban “distrayendo”; en redes la tachan de “diva”

En los últimos años, Majo Aguilar ha sido considerada como uno de los pocos miembros de la familia Aguilar que “realmente caen bien”. Incluso muchos han asegurado que tiene más “talento y carisma” que su prima, Ángela Aguilar, quien sigue siendo muy criticada por su matrimonio con Christian Nodal.

No obstante, la perspectiva parece haber cambiado un poco en las últimas horas por un video en el que Majo detiene una conferencia de prensa. El acto generó muchas opiniones divididas y algunos malos comentarios en su contra. Te contamos qué pasó.

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Majo Aguilar dio concierto en Puerto Vallarta / Redes sociales

La razón por la que Majo Aguilar detuvo una conferencia de prensa

A unos meses de la controversia por el homenaje a su abuelo, Antonio Aguilar, la cantante Majo Aguilar protagonizó un momento incómodo durante una conferencia de prensa en Puerto Vallarta, con motivo de los Heat Latin Music Awards.

En el video de los hechos, se puede ver a Majo y a su colega, Mar Solís, respondiendo las preguntas de los reporteros. En algún punto, la intérprete de ‘Gana la que pierde’ interrumpió el evento para solicitar que sacaran a Sebastián Villalobos, un creador de contenido, quien estaba realizando una entrevista en simultáneo.

La joven argumentó que el ruido la estaba “distrayendo”. Pidió respetuosamente que Villalobos se retirara a otro lugar. Aclaró que no era por “payasada”, sino por el hecho de que le costaba concentrarse en la conferencia por el ruido.

“Chicos que están realizando la entrevista allá, me estoy súper distrayendo. No quiero que piensen mal, es que me cuesta de repente concentrarme y entonces como que me voy. De verdad, no es payasada”. Majo Aguilar

Majo reiteró en varias ocasiones que no era su intención ser grosera. Incluso enfatizó en la declaración de otro reportero presente que, al parecer, también le costaba concentrarse en su trabajo. Se desconoce si Sebastián acató la petición o simplemente se quedó en silencio.

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¿Majo Aguilar fue “diva” por detener una conferencia de prensa?

Lo ocurrido en la conferencia de prensa le generó muchas críticas a Majo Aguilar. Si bien muchos la defendieron por “ser honesta y poner límites”, otros la tacharon de ser una “diva”, asegurando que ella no tenía el “derecho” de interrumpir el “trabajo de otros”.

Los detractores consideran que, probablemente, el espacio era pequeño y por ello Sebastián decidió hacer una entrevista en el mismo lugar. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Diva”

“Al final es una Aguilar”

“Se le tiene que dar un lugar y respeto al artista que se está entrevistando es simple”

“Se llama educación y respeto”

“Solo quieren que hablen de ella”

“Pobre la prima de Ángela Aguilar”

Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado ante esta situación. En tanto que los señalamientos y comentarios no cesan.

Majo Aguilar es tachada de “diva” por detener conferencia de prensa / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

En diversas ocasiones, Majo Aguilar ha dejado ver que no es muy cercana a su prima, Ángela Aguilar. No obstante, ha dicho que la respeta mucho y le tiene un cariño especial. También ha pedido un alto a las comparaciones.

“Lo que suceda con cualquier integrante de mi familia, yo creo que el tiempo lo va a ir marcando. Suena raro el decir ‘no tenemos una relación’; no la tenemos, pero eso no significa que no los quiera”, sentenció.

Incluso ha dejado claro que jamás ha intentado competir con ella: “Respeto absolutamente a Ángela, piensan que yo traigo algo como ahí con ella, que para nada”, resaltó.

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