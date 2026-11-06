Majo Aguilar rompe el silencio tras ser llamada ‘diva’ por frenar a reportero; ¿se le subió la fama? VIDEO

Días después de que Majo Aguilar detuviera una conferencia de prensa al sentirse “distraída” por las acciones de un reportero, la integrante de la dinastía Aguilar rompió el silencio para explicar qué fue lo que realmente ocurrió en Puerto Vallarta. Dicho momento se viralizó en redes, desatando opiniones divididas e incluso provocando que varios cibernautas la tacharan de “diva”. ¿Exige respeto? ¡Te contamos todos los detalles!

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Majo Aguilar desata críticas por su actitud en conferencia de prensa. / IG: @majo__aguilar /

¿Cómo se comportó Majo Aguilar durante la conferencia de prensa en Puerto Vallarta?

Luego de sincerarse sobre la relación con sus primos, Ángela y Leonardo Aguilar, la intérprete de Cuéntame se trasladó a Puerto Vallarta, donde protagonizó un tenso e incómodo momento junto a su colega, Mar Solís.

Durante una conferencia de prensa, la hija de Antonio Aguilar Jr. tomó la decisión de pausar la conferencia para solicitar que Sebastián Villalobos, colaborador del programa Hoy, detuviera saliera del evento porque estaba realizando otra entrevista, lo que generaba un ruido que le impedía concentrarse.

“Chicos que están realizando la entrevista allá, me estoy súper distrayendo. No quiero que piensen mal, es que me cuesta de repente concentrarme y entonces como que me voy. De verdad, no es payasada”. Majo Aguilar

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Majo Aguilar causo revuelo al detener una conferencia.

¿Qué dijo Majo Aguilar tras detener la conferencia de prensa por el ruido?

En un reciente encuentro con los medios, Majo Aguilar rompió el silencio sobre lo sucedido y explicó que, aunque le dio pena pausar la rueda de prensa, tuvo que hacerlo porque el ruido exterior le restaba concentración. Asimismo, aclaró que desconoce la identidad del reportero y el contexto de la entrevista que se realizaba.

“Estaban haciendo la entrevista adentro y me estaba costando mucho trabajo concentrarme. Y de eso, cuando sucede eso, que lo traté de hacer con el debido respeto, los mismos medios aplaudieron”. Majo Aguilar

Según la intérprete de regional mexicano su reacción lejos de molestar fue respaldada por el resto de los medios presentes, pues la entrevista también estaba interfiriendo con el trabajo del resto de los reporteros que buscaban cubrir su evento.

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¿Majo Aguilar es tachada de ‘diva’ por su actitud en conferencia de prensa?

Tras la controversia que Majo Aguilar protagonizó semanas atrás tras el homenaje a su abuelo, Antonio Aguilar, la cantante volvió a colocarse en el ojo del huracán al ser calificada como “diva” por su actitud en la rueda de prensa.

Sin embargo, tras la reciente explicación de la intérprete sobre lo ocurrido con el colaborador del programa Hoy, los comentarios positivos no se hicieron esperar. Varios usuarios aplaudieron la firmeza con la que respondió:



“Siempre increíble, palabras acertadas”

“Tú sigue cantando, has lo que tu sabes hacer Majo aguilar”

“Muy bien, Majo eres una reina”

“Tú eres especial y eso les duele”

Por lo tanto, todo parece indicar que la polémica que surgió a raíz de la conferencia de prensa quedó en el pasado, pues la cantante está enfocada en su música.

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