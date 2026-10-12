Fernanda Castillo rompe el silencio; revela si sintió la presión de convertirse en mamá: “No romantizo”

Luego de que se especulara que Fernanda Castillo y su esposo, Erik Hayser, podrían hacer crecer la familia con la llegada de un nuevo hijo, la actriz de ‘El señor de los cielos’ se sinceró sobre su percepción de la maternidad ahora que no la romantiza. ¿Vivió la presión de convertirse en mamá? ¡Te contamos los detalles!

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Fernanda Castillo se sincera sobre la maternidad. / Redes sociales

¿Qué piensa Fernanda Castillo sobre la maternidad actualmente?

Durante la reciente participación de Fernanda Castillo en el podcast ‘Enkamados’, la actriz de melodramas como ‘Teresa’ fue cuestionada sobre su percepción de la maternidad, pues antes de darle la bienvenida a su hijo no era una idea que tuviera presente.

La actriz confesó que actualmente no romantiza la maternidad, pero agradece tener a su lado a una pareja con quien criar a su hijo y considera que es una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida:

“Yo no romantizo la maternidad; para mí es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Tengo la suerte de tener una pareja con quien criar a mi hijo, pero además, yo no era algo que decía: ‘Seguro quiero ser mamá’”. Fernanda Castillo

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Fernanda Castillo rompe el silencio sobre la maternidad. / IG: @fernandacga

¿Fernanda Castillo llegó a sentir la presión de convertirse en mamá?

Por otra parte, Fernanda Castillo explicó que antes de ser mamá ignoró a todas las personas que le llegaron a decir que se le estaba haciendo tarde, pues considera que no se trata de un tiempo límite, sino de cuando realmente se está listo.

“Yo tuve la suerte de mandar a la fregada a todos los que me dijeron: ‘Ya se te hizo tarde’ . Fue como, cuando yo quiera, cuando yo sepa, y lo agradezco mucho”, explicó la intérprete de melodramas, mientras que sobre la llegada de su hijo, agregó:

“Tuve un hijo cuando me sentía preparada para decir: ‘Ya me ocupé muchos años de mí y de mis cosas, de mis logros. Ahora me voy a dedicar a mi hijo y eso no quiere decir que deje de querer cosas y de lograr cosas y desear y de trabajar’. Fernanda del Castillo

De acuerdo con Castillo, se trató de una decisión consciente, por lo que recomienda que todas las mujeres hagan lo mismo y se escuchen: “Tampco tiene que ver con la plenitud de la vida; está en la época en que puedes reproducirte. Tiene que ver con tu propia historia y tu manera de disfrutar”, concluyó.

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¿Qué ha dicho Fernanda Castillo sobre la posibilidad de ser mamá por segunda vez?

Cabe recordar que, en medio de las críticas que Fernanda Castillo enfrentó por su físico, también fue cuestionada sobre la posibilidad de ser mamá nuevamente. En un encuentro con los micrófonos del programa Hoy, la actriz confesó que no estaba en sus planes y se dijo feliz con su hijo menor.

“Por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar”, comentó la actriz. Hasta ahora, Fernanda Castillo y su pareja se muestran contentos en su faceta como papás, pero ambos han sido claros en decir que no está en sus planes tener un segundo hijo. ¿Darán la sorpresa más tarde?

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