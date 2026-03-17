¿Luis de Alba, ‘Pirruris’, se retira tras críticas por su edad y complicaciones en su salud? “Todo roto”

El actor Luis de Alba, conocido como ‘Pirrurris’, respondió a los comentarios que recibe en la calle relacionados con su edad. Ante esta situación, el comediante abordó el tema y compartió su postura frente a este tipo de reacciones del público, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Luis de Alba responde a críticas por su edad y deja clara su decisión sobre el retiro. / FB: Luis de Alba

¿Cuántos años tiene Luis de Alba, ‘Pirruris’?

Luis de Alba nació el 7 de marzo de 1945 en Veracruz y tiene 81 años. Conocido también por su personaje ‘el Pirrurris’, ha desarrollado una carrera dentro del entretenimiento en México que se ha extendido por más de cinco décadas, consolidando una presencia constante en distintos espacios del espectáculo.

El actor mantiene una trayectoria que abarca más de 50 años de trabajo en escenarios, televisión y otros formatos, donde ha dado vida a diversos personajes que forman parte de su carrera. Su recorrido dentro de la actuación y la comedia lo ha llevado a permanecer activo en la industria a lo largo del tiempo, con un nombre que continúa siendo identificado por distintas generaciones del público.

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Entre gritos y críticas: Luis de Alba habla de su edad y hace inesperada confesión sobre su retiro. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Luis de Alba ‘Pirruris’ ante comentarios en su contra por su edad?

El actor Luis de Alba se refirió a los comentarios que recibe en la calle a partir de su estado físico, luego de la caída que sufrió en 2021 en Monterrey, la cual le provocó una fractura de cadera y fémur. De acuerdo con sus propias palabras, continúa en proceso de rehabilitación y explicó que, al caminar, algunas personas notan una ligera dificultad.

El comediante relató que, al salir, suele escuchar expresiones relacionadas con su edad y su condición física. “Bien, gracias a Dios, sigo con mi rehabilitación de la cadera, pero cuando salgo, me ven un poco cojear y me gritan porque la gente no se calla ‘ya estás viejito, ya estás muy gordo, estás todo roto’”, expresó en una entrevista con De primera mano al describir las situaciones que enfrenta en espacios públicos.

Ante este tipo de comentarios, señaló que responde desde el humor y la interacción directa con el público. “Los dejo que me griten todo, pero los rompo y les digo: ‘Todos tenemos caídas, yo ya me caí varias veces por eso ando así, pero así salgo, les digo chistes’”, compartió, al tiempo que explicó que utiliza su personaje para contestar.

También añadió que, en ocasiones, contesta con frases como “perdóname, habla de este lado porque hasta aquí me llega tu alientito”, y que, después de ese intercambio, la situación suele quedar atrás.

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Luis de Alba no se deja: responde a quienes lo critican por su edad y lanza mensaje sobre el retiro. / Instagram

¿'Pirruris’ piensa en el retiro?

Luis de Alba, ‘Pirrurris’, señaló que no contempla retirarse de los escenarios, pese a los comentarios que ha recibido sobre su trayectoria. En declaraciones recientes, indicó que, aunque algunas personas le han sugerido dejar la actividad artística, no está dentro de sus planes hacerlo en este momento.

“﻿No, para nada, no he pensado en el retiro, me han dicho algunos ‘ya retírate, son muchos años’, pero para mí ni pensar en el retiro”, expresó al referirse a su postura frente a esa posibilidad. El comediante explicó que su vínculo con el trabajo artístico se mantiene vigente y forma parte de su rutina.

En ese sentido, añadió que continúa participando en distintos proyectos. “Dios me hizo para esto, yo no estoy completo si no estoy en escena, componiendo o filmando”, comentó. También señaló que sigue recibiendo invitaciones para películas, presentaciones y espectáculos de stand up en Estados Unidos, lo que le permite mantenerse activo dentro de la industria.

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