El Komander reaparece tras la muerte de su bebé y rompe en llanto en pleno concierto; así fue el momento VIDEO

Pocas semanas después de enfrentar la pérdida más dolorosa de su vida, el Komander regresó a los escenarios. El cantante de regional mexicano no pudo contener la emoción durante un concierto y terminó llorando frente a miles de personas, en una reaparición que estremeció a sus seguidores y revivió el dolor por la muerte de su bebé.

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‘El Komander’ anunció el fallecimiento de su hijo / Redes sociales

¿De qué murió el hijo del Komander?

La muerte del hijo menor del Komander, fue confirmada el pasado 30 de octubre mediante un mensaje compartido por el artista y su equipo de trabajo.

Junto a una fotografía del menor, se difundió una esquela que informaba el fallecimiento del bebé y enviaba un mensaje de solidaridad para la familia del cantante sinaloense.

Hasta el momento, ni el Komander ni sus representantes han dado a conocer las causas de la muerte de su hijo, por lo que los detalles continúan siendo privados y reservados por sus seres queridos.

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‘El Komander’ anunció muerte de su hijo / Captura de pantalla

¿Qué dijo el Komander tras el fallecimiento de su bebé?

Después de la tragedia, Alfredo Ríos compartió algunas publicaciones que reflejaron el profundo dolor que atraviesa junto a su familia. Uno de los mensajes que más conmovió a sus seguidores acompañó un video grabado durante el velorio de su hijo. En él se observaban coronas y arreglos florales dedicados al pequeño.

“Dios te recoja, chaparrito. Te amamos mucho”, escribió el cantante.

Más adelante también compartió otro mensaje de despedida que tocó el corazón de sus seguidores: “Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”.

En el comunicado difundido por su equipo, también se incluyó una emotiva reflexión: “Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”.

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¿El Komander canceló conciertos tras la muerte de su hijo?

Tras confirmar el fallecimiento de su hijo, el cantante tomó la decisión de suspender algunos compromisos profesionales para permanecer junto a su familia. Su equipo informó que el concierto programado para el 31 de octubre fue cancelado debido al complicado momento emocional que enfrentaban.

“Ante esta dolorosa pérdida, Alfredo y su familia atraviesan momentos sumamente difíciles, por lo que resulta imposible llevar a cabo el compromiso artístico programado”, señalaron.

Además, solicitaron comprensión y respeto para el artista mientras enfrentaba el proceso de duelo por la partida de su hijo menor.

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¿Cómo fue la reaparición de el Komander tras la muerte de su hijo?

Alfredo Ríos “el Komander” volvió a presentarse en público durante la Feria de la Frontera Sur Expofer 2026, luego de semanas marcadas por el duelo tras la muerte de su bebé.

El intérprete de éxitos como Soy de rancho y El taquicardio subió al escenario ante miles de asistentes, quienes le mostraron su apoyo durante uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida personal.

Sin embargo, la presentación estuvo marcada por la emoción. Mientras interpretaba una canción dedicada a su pequeño, el cantante no pudo contener las lágrimas y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene el Komander y cómo es su relación con ellos?

Antes del nacimiento de su bebe, el cantante reveló que era padre de siete hijos. Con la llegada del pequeño, la familia creció a ocho integrantes.

El intérprete incluso ha reconocido que intenta mantenerse cercano a sus hijos pese a las constantes giras y compromisos laborales que lo mantienen viajando gran parte del año.

“Yo sí soy papá luchón, de esos de la vieja escuela”, bromeó en una entrevista al hablar sobre su faceta familiar.

En otra conversación expresó que procura acompañarlos siempre que tiene oportunidad: “Trato de llevarla bien, cuando trabaja uno fuera, los ves poco y como llegar y regañar está medio cabrón”.

También explicó que busca educarlos con valores y disciplina sin perder la cercanía con ellos: “Trato de que las cosas sean como se deben de hacer en una casa, es un lugar donde hay reglas”, comentó.