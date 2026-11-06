Funeral de María Alicia Delgado: La verdad detrás de la FOTO que se usó para su último adiós; ¿fue su voluntad?

Luego de que la amiga de María Alicia Delgado rompiera el silencio sobre el diagnóstico de cáncer que enfrentaba la actriz antes de su muerte, también salió a la luz la historia detrás de la fotografía que fue elegida para darle el último adiós. Durante su funeral, llamó la atención que la intérprete de telenovelas apareciera en su fotografía haciendo una grosería con la mano. ¿Así lo pidió? ¡Te contamos todos los detalles!

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María Alicia Delgado murió a los 77 años. / Archivo TVNotas

¿Cuándo murió la actriz María Alicia Delgado, de ‘Derbez en cuando’?

Durante la tarde del pasado 6 de noviembre, se dio a conocer la muerte de la querida actriz María Alicia Delgado, parte del elenco de Derbez en cuando. Su deceso fue reportado inicialmente por la periodista María Luisa Valdés Doria, y horas más tarde confirmado por Televisa Espectáculos:

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería, por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, se informó a través de redes sociales.

Durante su funeral, en el que TVNotas estuvo presente, se dieron cita diversas personalidades del medio artístico con las que compartió coincidió en su trayectoria. Los primeros en montar la guardia de honor fueron sus compañeros del programa ¿Tú crees?, uno de sus últimos proyectos en la televisión:



Daniela Luján

Ricardo Margaleff

Ingrid Martz

Tadeo Bonavides

Lenny Zundel, entre otros.

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Así fue el funeral de María Alicia Delgado / Carlos Monjaraz

¿Por qué colocaron una fotografía de María Alicia Delgado haciendo una ‘grosería’ en su funeral?

Yordi Marcos, exesposa del actor Carlos Bonavides, se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida la actriz María Alicia Delgado, a quien acompañó desde que recibió el diagnóstico de cáncer hasta sus últimos momentos.

Sobre su funeral, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la singular fotografía elegida para su último adiós, pues en la imagen se observaba a la también comediante haciendo una ‘grosería’ con el dedo medio. De acuerdo con Yordi, la imagen fue colocada por petición de María Alicia antes de su fallecimiento. La exesposa de Bonavides explicó:

“Me dijo: ‘Vamos a hacer una cosa, la pones encima. Para todos los que estén rezando (porque era cero católica), para todos los que me estén criticando, todos los que se vengan a burlar de que estoy yo aquí, eso es para ellos. Así que esa foto tiene dedicatoria para todos ustedes’”. Amiga de María Alicia Delgado

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¿Cómo fue la trayectoria de la actriz María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado se mantuvo vigente en la actuación hasta sus últimos días debido a la discapacidad de su hijo. Además de su labor como mamá, su talento en destacadas producciones la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la pantalla chica.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, formó parte de programas como ¡Ah qué Kiko!, Dr. Cándido Pérez, Derbez en cuando, Cero en conducta y La parodia, entre muchos otros. Pero también fue parte de importantes melodramas, entre los que destacan:



Carita de ángel

De pocas, pocas pulgas

Amy, la niña de la mochila azul

Zacatillo, un lugar en tu corazón

Además de ¿Tú crees?, dentro de sus últimos proyectos se encontran producciones como Monteverde y Sabor a ti. Razón por la que su legado seguirá presente en el público pese a haber perdido la batalla contra el cáncer.

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