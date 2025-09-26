Raphael cancela concierto de último momento; preocupa su estado de salud tras sufrir cáncer cerebral ¿Recayó?

Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral, Raphael canceló el último momento el concierto que tenía previsto ofrecer este viernes en Zamora. El espectáculo, programado como broche de oro para la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural, se vio interrumpido por cuestiones de salud. ¿Qué le pasó al famoso cantante?

¿En qué evento iba a participar Raphael y en el que canceló su participación?

Raphael se presentaría en el recinto ferial Ifeza de Zamora, cerrando la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural. El recital gratuito, duraría aproximadamente una hora y media y era uno de los principales atractivos de la velada.

Tras el anuncio de la cancelación, la Fundación Caja Rural de Zamora reorganizó el cierre de la gala con una sesión musical de estilo discoteca ochentera, seguida por la actuación del grupo La poptelera y, más tarde, una sesión de DJ a cargo de Renovation experience.

La actuación de Raphael no solo representaba un homenaje al artista, sino también un momento simbólico de celebración tras su exitoso regreso a los escenarios hace apenas unos meses. La noticia, por tanto, ha generado una mezcla de decepción y preocupación tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde muchos seguidores han expresado su apoyo al cantante y su deseo de pronta recuperación.

¿Por qué Raphael canceló su concierto y cuál es su estado de salud?

Se reportó que Raphael se vio obligado en suspender su actuación en Zamora, por un proceso gripal no grave, según ha explicado su equipo, aunque especulaciones en redes indicaban que se trataba de Covid. El problema radica en que aunque sea un resfriado común, su contexto médico reciente le da una dimensión especial.

Según la prensa local, el Director General de Caja Rural Zamora, Cipriano García, encargado de llevar a cabo el evento en el que se presentaría el cantante, declaró lo siguiente:

Quiero pedir disculpas por la cancelación del concierto, que este año había levantado mucha expectación, pero de nuestra parte hemos hecho todo lo que hemos podido, pero al final no ha podido ser. (...) Ha sido por causas ajenas a nuestras posibilidad productivas. Cipriano García, Director de Caja Rural de Zamora, según laopiniondezamora.es

El regreso de Raphael se concretó en junio de 2025, cuando ofreció un emotivo concierto en el Teatro Romano de Mérida. Desde entonces, había retomado con éxito su gira, manteniéndose firme en el seguimiento de las recomendaciones médicas.

“ Voy de cabeza y feliz. Tengo ensayos con mis músicos pero siempre atendiendo a lo que me dicen mis médicos. He sido un buen enfermo y sigo a rajatabla sus indicaciones”, declaró recientemente en una entrevista con el medio Vanitatis.

La oficina del artista no ha anunciado cambios en estas fechas , aunque se espera que su evolución médica en los próximos días determine si podrá cumplir con estos compromisos.

¿Por qué Raphael fue hospitalizado en diciembre de 2024?

Según fuentes del programa de La 1, confirmaron a Cadena SER que el cantante español, Raphael, de 81 años, presentó problemas de salud mientras participaba en la grabación de La revuelta, conducido por David Broncano, en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Por ello, decidió abandonar el lugar por sus propios medios para buscar atención médica.

Tras ser ingresado de urgencia en el hospital, se dio a conocer que su estado de salud era delicado. Por otro lado, el diario El País informó, citando fuentes policiales y de emergencias en Madrid, que Raphael habría sufrido un “accidente cerebrovascular”.

Tras estos preocupantes episodios, Raphael, en abril de este 2025, a través de una publicación en Instagram, expresó que el tratamiento para el linfoma cerebral está dando mejores resultados de los que anticipaba, y manifestó su profundo agradecimiento a todas las personas que lo han acompañado y apoyado durante este proceso.

Debido a esta mejoría, decidió regresar a los escenarios, ya que quiere devolver, en forma de canciones, el cariño y apoyo que el público le ha dado tras estos meses de su recuperación.

