Durante años, Anette Michel fue uno de los rostros más queridos de MasterChef, pero detrás de su inesperada salida habría una historia muy distinta a la que el público conoció. Ahora, la conductora confesó que una decisión tomada por ejecutivos cambió por completo su futuro profesional y la dejó profundamente decepcionada.

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¿Por qué Anette Michel dejó de conducir ‘MasterChef’ después de tantos años?

La salida de Anette Michel de MasterChef en 2021 generó muchas especulaciones. Durante mucho tiempo se habló de diferencias contractuales, pero la conductora aseguró que la realidad fue muy distinta. En entrevista con Yordi Rosado, la también actriz recordó el cariño que desarrolló por el exitoso reality de cocina, proyecto que marcó una de las etapas más importantes de su carrera.

Anette Michel confesó que disfrutaba profundamente formar parte del formato, no sólo por el programa, sino por la convivencia con los chefs y el equipo de producción.

Anette Michel “Mucha gente cree que estás ahí y comes delicioso, no. Están concursando. La mayoría de las cosas a veces les salen mal o ya para cuando prueban los pobres chefs está helado, sabe a grasa, no está ‘cool’… sí conocí el universo, conocí a los chefs, fui a sus restaurantes y es una familia bien amorosa. Entre ellos se cuidan mucho, hay mucho respeto, hay mucha admiración mutua y sí es un universo padrísimo”.

Además, recordó con entusiasmo los viajes y experiencias que vivió durante las temporadas que encabezó: “Fue una etapa muy importante en mi carrera, la extraño, me divertí mucho, viajamos mucho, nos fuimos hasta Londres, hicimos varias temporadas en Colombia, una cosa deliciosa”, expresó.

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¿Qué mentira le dijeron a Anette Michel sobre el futuro de ‘MasterChef’?

La conductora explicó que todo cambió cuando comenzaron las negociaciones relacionadas con su futuro profesional y el reality culinario. Según contó, una persona involucrada en la toma de decisiones le informó que ya no habría más temporadas de MasterChef, argumento que terminó siendo determinante para su permanencia.

Sin embargo, tiempo después descubrió que la versión que le dieron no era cierta y que el proyecto tenía planes de continuar por varios años más: “No sé si por un tema de quedar bien con la empresa o qué, me avisan que ya no va a haber ‘MasterChef’ y en ese momento ya no estaban produciendo novelas, entonces que me iban a renegociar la exclusividad, y ese no era el tema, sino que me dijeron que no iba a haber más ‘MasterChef’”, recordó.

La sorpresa llegó cuando se enteró de que, lejos de terminar, el programa seguiría adelante: “Habían firmado cinco proyectos más”, reveló la conductora.

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Anette Michel con Yordi Rosado

¿Por qué Anette Michel rechazó continuar tras descubrir que habían firmado cinco temporadas más?

La actriz explicó que el problema no fue únicamente la continuidad de MasterChef, sino la pérdida de confianza que sintió después de enterarse de lo sucedido. Anette Michel reflexionó sobre los sacrificios que hizo durante años para mantenerse dentro del proyecto, incluyendo poner en pausa parte de su carrera como actriz.

Por ello, cuando descubrió que la información que recibió no era correcta, tomó una decisión definitiva sobre su futuro.

“Tenía que tomar la decisión de continuar en la empresa que ya no iba a hacer ficción y que en ese momento ese específico ejecutivo me estaba queriendo mentir. No, me mintió y me estaba queriendo hacer una negociación engañosa y dije ‘no puedo con eso. No puedo estar en una empresa en la cual no puedo confiar’”, declaró.

La conductora optó por cerrar un ciclo profesional que había durado más de dos décadas y seguir su camino lejos del proyecto que la convirtió en una de las presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana.

¿Cómo afectó ¿Cómo vivió Anette Michel la traición que provocó su salida de ‘MasterChef’?

Más allá del aspecto laboral, Anette Michel reconoció que la experiencia tuvo un fuerte impacto emocional en su vida. La conductora contó que llegó a sentirse profundamente triste tras abandonar un lugar donde había construido relaciones personales y profesionales durante muchos años.

Incluso comparó la decepción que experimentó con una infidelidad dentro de una relación amorosa estable.

“(Después) de haber tenido el mejor trato, saber que llegaba a mi casa, con mi familia y eso me dio… es como si mi pareja, de un matrimonio tan sólido, me hubiera engañado con mi mejor amiga, así me sentí”. Anette Michel

La presentadora también reveló que el proceso fue tan difícil que enfrentó un episodio de depresión y una importante pérdida de peso. Sin embargo, con el paso del tiempo logró reconstruir su carrera y mirar aquel capítulo como una experiencia que cambió su vida. A cinco años de su salida de MasterChef, Anette Michel finalmente decidió compartir la versión completa de una historia que durante mucho tiempo permaneció lejos de los reflectores.