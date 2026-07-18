¿Anette Michel Regresa a la televisión? ¡Ella al fin habla sobre volver a la conducción!

Recientemente, Anette Michel reveló que un tumor en el cuello puso en riesgo su carrera artística y su propia vida; diagnostico que recibió mientras grababa la telenovela ‘Contigo sí’.

Después de algunos años en una faceta como actriz, Anette fue cuestionada sobre si considera posible su regreso como conductora de televisión. ¿Qué respondió? Te contamos.

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Anette Michel / Redes sociales

¿Qué dijo Anette Michel sobre su posible regreso a la conducción?

En entrevista para el programa ‘De primera mano', Anette Michel habló de los proyectos en los que estaba trabajando y cómo llevaba la etapa como actriz.

En la conversación salió a tema si volvería a la conducción, a lo que ella respondió que “ya se le antoja”.

Contó que fue invitada como conductora a un evento del Día de las Madres y tuvo una buena experiencia, por lo que volvió a conectar con la conducción.

“Me invitaron a hacer un programa del Día de las Madres y me encantó. Estuvimos varias conductoras mujeres y fue muy bonito (...) Me volví a conectar con la conducción.” Anette Michel

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¿Qué ha hecho Anette Michel desde que salió de ‘MasterChef’?

Anette Michell dejó la conducción del reality de cocina en el 2021, después de estar ocho temporadas al frente.

Después de su salida, se unió a Televisa para retomar su desempeño en la actuación. Hasta ahora, ha participado en las televonelas, ‘Volverte a ver’, ‘Minas de pasión’ y ‘Contigo sí’.

Al mismo tiempo, ha tenido apariciones especiales en ‘Hoy’ a manera de invitada y entrevistas en programas como ‘De primera mano’.

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Anette Michel / IG: @ anettemicheltv

¿Por qué Anette Michel dejó ‘MasterChef’?

Anette Michel ha revelado que su salida de MasterChef fue, en parte, por decisión propia y con el deseo de tener nuevos retos profesionales.

En entrevista para ‘Cuentamelo ya!', expresó que ella anhelaba regresar a la actuación, algo que había dejado de hacer por varios años.

Sin embargo, aclaró que en ningún momento descarta regresar a la conducción, y que incluso está dispuesta a hacer ambas cosas al mismo tiempo.

Por otra parte, también declaró que su salida del reality se debió a razones que estaban fuera de su control y con las que ella no estaba de acuerdo, específicamente con ciertas cláusulas y términos que se implementarían en el programa.

“No estoy de acuerdo con los términos y condiciones nuevos y no puedo aceptar. (...) En este momento es imposible que regrese, así que tengo que decirle no a MasterChef” Anette Michel

La presentadora no ha estado exenta de la polémica y el escándalo, pues en su momento la también conductora, Odalys Ramírez, confesó haber recibido malos tratos de Anette Michel y del fallecido Daniel Bisogno.

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