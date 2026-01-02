Conductora del Rival más débil reaparece en México tras 17 años fuera del país y busca volver a la televisión

Después de casi dos décadas fuera del país, una figura ampliamente reconocida de la televisión mexicana volvió a colocarse en el centro de la conversación. Se trata de Montserrat Ontiveros, conductora y actriz que marcó una etapa importante en TV Azteca como rostro principal del reality show El rival más débil. Su regreso a México, tras 17 años de ausencia, ha despertado interés entre el público que recuerda su trayectoria y se pregunta qué ocurrió con ella y cuáles son sus planes actuales.

Montserrat Ontiveros, exconductora de ‘El rival más débil’ / Redes sociales

¿Por qué Montserrat Ontiveros dejó México en pleno éxito en TV Azteca?

Montserrat Ontiveros fue considerada durante varios años una de las conductoras más visibles de TV Azteca, especialmente por su papel como titular del programa El rival más débil, formato que alcanzó altos niveles de popularidad en la televisión abierta. Sin embargo, su salida del país ocurrió sin un anuncio público previo, lo que generó especulación entre la audiencia.

Durante una entrevista difundida a finales de 2025 en el programa de espectáculos De primera mano, la conductora explicó que su decisión de abandonar México se dio mientras aún se encontraba grabando el exitoso reality. De acuerdo con sus declaraciones, la salida respondió a una combinación de motivos laborales y personales.

Montserrat Ontiveros señaló que, tras concluir su etapa en El rival más débil, optó por iniciar una nueva etapa fuera del país. En ese momento, eligió Noruega como destino, donde continuó desarrollándose profesionalmente en el ámbito del teatro y la televisión. La conductora aclaró que no se trató de un retiro definitivo, sino de un cambio de rumbo en su carrera.

¿Qué hizo Montserrat Ontiveros durante los 17 años que vivió en Noruega?

Lejos de los reflectores de la televisión mexicana, Montserrat Ontiveros mantuvo actividad constante en el medio artístico europeo. Según explicó en la entrevista, durante su estancia en Noruega trabajó tanto en teatro como en proyectos televisivos, consolidando su carrera fuera de México.

Aunque su presencia en la pantalla nacional se interrumpió, Ontiveros no dejó por completo la actuación ni la conducción. Su experiencia previa en producciones mexicanas le permitió integrarse a nuevos proyectos en el extranjero, ampliando su trayectoria profesional.

Antes de su salida del país, la conductora ya contaba con una carrera sólida como actriz. Su última participación en una producción mexicana fue en 2010, cuando protagonizó la telenovela Mujer comprada. Además, formó parte de otros títulos reconocidos como Agujetas de color de rosa, El vuelo del águila y Pueblo chico, infierno grande, lo que la posicionó como un rostro familiar para el público.

Durante los 17 años que permaneció fuera, Ontiveros mantuvo un perfil bajo en medios mexicanos, lo que explica que su regreso haya generado sorpresa entre quienes seguían su trayectoria.

¿Montserrat Ontiveros busca regresar a la televisión mexicana tras su retorno?

En la entrevista compartida por De primera mano, Montserrat Ontiveros confirmó que su regreso a México no es únicamente personal, sino que también tiene un objetivo profesional. La conductora expresó que se encuentra contenta y agradecida por volver al país y que espera reincorporarse pronto a la actividad televisiva.

Ontiveros detalló que su regreso ocurre después de una etapa prolongada en el extranjero y que ahora se encuentra abierta a nuevas oportunidades dentro de la industria. Aunque no anunció proyectos específicos ni acuerdos con alguna televisora, dejó claro que su intención es retomar su carrera en México.

El regreso de figuras que marcaron una época en la televisión suele generar expectativa entre el público, especialmente cuando se trata de conductores asociados a formatos emblemáticos. En este caso, Montserrat Ontiveros vuelve con una trayectoria ampliada por su experiencia internacional y con la disposición de iniciar una nueva etapa profesional.

Hasta el momento, no se han confirmado producciones ni programas en los que participe, pero su reaparición pública ha reactivado el interés en su figura y en lo que podría representar su retorno a la pantalla mexicana después de casi dos décadas de ausencia.

