¿Te acuerdas de ‘El rival más débil’? Así luce su presentadora, Montserrat Ontiveros, actualmente

Sin duda alguna, ‘El rival más débil’ es uno de los programas más recordados de la televisión mexicana. Estrenado en 2002, se emitió por TV Azteca y fue conducido por Montserrat Ontiveros hasta 2009. Juntaba a un grupo de participantes que tenían que responder preguntas de cultura general para juntar hasta un máximo de 200 mil pesos. En cada ronda, todos votaban para eliminar al “rival más débil”.

Si bien en 2013 el concurso regresó a la pantalla con Lolita Cortés como conductora, la edición no igualó el éxito de su antecesora. Y es que los fans consideraban que los comentarios sarcásticos y profesionalidad de Ontiveros eran lo que le daba “chispa” al show. Te contamos qué ha sido de ella y qué hace actualmente.

Montserrat Ontiveros, exconductora de ‘El rival más débil’ / Redes sociales

¿Quién es Montserrat Ontiveros, exconductora de ‘El rival más débil’?

Montserrat Ontiveros es una conductora y actriz mexicana que nació el 15 de junio de 1960. Actualmente tiene 65 años. Si bien es conocida por su participación en ‘El rival más débil’, también trabajó en otros programas y telenovelas de renombre como:

Agujetas de color de rosa

Atrapada

Pueblo chico, infierno grande

La vida en el espejo

Súbete a mi moto

Mujer casos de la vida real

Su última aparición en televisión fue en el melodrama del 2010, ‘Mujer comprada’. Después de allí, se retiró de la televisión, lo que sorprendió a todos. En 2024, se le volvió a ver en el teatro con el monólogo ‘La sombra’.

En cuanto a su vida personal, se desconocen muchos detalles, pues la celebridad siempre ha sido muy hermética sobre este tema. Se sabe que está casada con Juan Gutiérrez-Maupomé, con quien tiene dos hijos.

¿Por qué Montserrat Ontiveros dejó ‘El rival más débil’?

Montserrat Ontiveros jamás ha dicho, de manera explícita, los motivos por los que decidió dejar el programa. Sin embargo, se sabe que, tras esta decisión, se mudó a Noruega junto a su familia y allí ha vivido por más de una década.

En aquel país, realiza obras de teatro de manera ocasional. En 2024, realizó una puesta en escena en homenaje a Frida Kahlo. La escena se hizo completamente en español. En aquel entonces, dejó ver que contemplaba la idea de dejar Noruega, por lo que muchos llegaron a pensar que podría regresar a México.

En su momento, también contó que había recibido propuestas para que volviera a conducir una nueva edición de ‘El rival más débil’. Sin embargo, la famosa rechazó esto.

¿Cómo luce actualmente Montserrat Ontiveros, la exconductora de ‘El rival más débil’?

Actualmente, Montserrat Ontiveros tiene 65 años. No suele tener actividad en redes sociales y su última foto data de finales del 2024, cuando hizo su monólogo de Frida Kahlo. En tanto que su último post en Instagram data de finales de enero de este 2025.

En dicha publicación, la conductora se despide de una persona llamada Tolita, quien aparentemente habría muerto en ese mes.

“Por lo andado por lo aprendido Tolita hermosa , gracias por tanto. Adios” Montserrat Ontiveros

Tal parece que la famosa quiere mantener un perfil sumamente bajo. Hasta el momento, se desconoce si se mudó de Noruega o si tiene planes de regresar a México. En tanto que sus seguidores, a pesar de los años, siguen pidiendo su regreso a la televisión.

