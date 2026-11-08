Cynthia Klitbo: Captan supuestos gestos de incomodidad y desplante a Mariana en ¡pleno programa! VIDEO

Luego de que Mariana cancelara su concierto fuera de la Ciudad de México tras su rotundo éxito en ‘la Maraka’, la exintegrante de OV7 acudió al programa de YouTube Pinky Promise para hablar sobre su experiencia dentro de La casa de los famosos México 2026.

Sin embargo, no llegó sola: asistió acompañada por Cynthia Klitbo, quien, aparentemente, no disfrutó del todo la entrevista. En redes sociales ya circula un polémico video donde la ‘villana de telenovelas’ habría hecho algunas caras de desagrado. ¿Ya no la soporta? ¡Te contamos!

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¿Cynthia Klitbo está cansada de Mariana? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Mariana en ‘Pinky Promise’?

Tras la controversia que desató la ausencia de Mariana en el especial de Pinky Promise donde estuvieron los finalistas de La casa de los famosos México 2026, la cantante finalmente acudió al foro de Karla Díaz junto a Cynthia Klitbo, con quien formó una sólida amistad en el reality show.

Pese a que en LCDLFM demostraron una sólida amistad, incluso Klitbo celebró con emoción el triunfo de la ex OV7, un fragmento del programa comenzó a viralizarse debido a que los cibernautas destacaron que, en más de una ocasión, la ‘villana de telenovelas’ realizó gestos de incomodidad al escuchar hablar a Mariana, quien aparentemente la habría interrumpido constantemente.

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Cynthia Klitbo se habría desesperado con Mariana. / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo admitió algún desplante a Mariana en Pinky Promise?

Pese a que Cynthia Klitbo no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores desatados tras el programa Pinky Promise, las redes estallaron con opiniones divididas. Algunos internautas reaccionaron a los gestos de incomodidad de la actriz, dejando comentarios como:



“Esto es poesía pura” .

. “La Klitbo siempre le hacía caras a todo el mundo en la casa” .

. “Karma le llaman” .

. “Ya sabemos que las dos son re falsas” .

. “Mariana de plano no la deja ni hablar”.

Sin embargo, otros usuarios salieron en defensa de la relación entre ambas, aclarando que el video solo muestra clips sacados de contexto. Aseguran que al ver el episodio completo la amistad entre Cynthia Klitbo y Mariana siguen intacta tras su paso por La casa de los famosos México 2026.

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¿Mariana reaccionó al desplante de Cynthia Klitbo tras LCDLFM 2026?

Hasta el momento, Mariana, quien extraoficialmente no ha recibido el premio tras ganar La casa de los famosos México 2026, no se ha pronunciado sobre las versiones que circulan respecto a los supuestos gestos de molestia de Cynthia Klitbo, lo que confirmaría que su amistad permanece.

Por ahora, la exOV7 continúa con su gira de medios tras concluir su participación en el reality show 24/7, desatando revuelo por diversas declaraciones. ¿Su triunfo no convence?

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