Cynthia Klitbo: La distancia con su novio durante La casa de los famosos México, ¿les pasó factura?

Cynthia Klitbo, de 59 años, vive el mejor momento de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Luego de su salida de La casa de los famosos México, la actriz se reencontró con su novio, Luis Rodríguez, quien la acompaña a todos lados. En entrevista, el cineasta nos contó que gracias al reality se unió más a la actriz.

Cynthia Klitbo estuvo 50 días en La casa de los famosos México 2026 / Juan Pablo Méndez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Participación de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 20226 afectó su relación con Luis Rodríguez?

Recordemos que, en mayo pasado, Cynthia Klitbo dio a conocer que ya tenía pareja. Ahora, que llevan 5 meses juntos, Luis nos dice que su noviazgo va mejor que nunca tras la participación de la actriz en este proyecto: “Evidentemente, estar en un programa 24/7 es todo un tema. Es bastante invasivo para la intimidad de quien lo habita. Considero, en términos de la relación, que esta distancia ayudó a ver aquellas cosas y precisamente nos unió más”.

Al preguntarle a Luis qué fue lo que extrañó más de su novia, dijo:

Es que compartimos bastante. Para empezar, la comunicación, porque no es lo mismo que te vayas a un proyecto como este, donde estás aislado sin ningún contacto. Luis Rodríguez

Luis señaló que está contento con lo que vio de su novia dentro del reality, porque así es ella, y no le sorprendió lo que todos observaron de Cynthia, ya que se trata de un juego. “Realmente no. Lo que más incomoda es no enrollarse con el juego. Hay que considerar que es una competencia, que es un programa, que no es personal, que hay cosas que pueden ser bastante incómodas, en términos de la misma dinámica con los participantes”. Agregó que lo ocurrido dentro del programa no hace diferencias en su relación.

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Luis Rodríguez afectado por ausencia de Cynthia Klitbo / Juan Pablo Méndez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo viven Luis Rodríguez y Cynthia Klitbo tras críticas por el reality?

Debido a su faceta como cineasta, está acostumbrado a estar detrás de las cámaras, pero ahora con este reality está más expuesto. “Es abrumador, en cierto momento, porque ya estás expuesto al escrutinio público. Donde te pares, serás visto. Siempre hay algo que te pueden descontextualizar o criticar, pero realmente, fuera de eso, estoy bien. Hay proyectos que vienen. Estoy contento con eso”.

Finalmente, le preguntamos si podrían dar el paso y casarse por medio de algún ritual, pero en ese momento llegó Cynthia y dijo: “Permiso, ya me lo llevo (ríe)”. Y remató con la frase: “Aquí la que sale a cuadro soy yo, gracias”.

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Exparejas de Cynthia Klitbo / Juan Pablo Méndez, archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo anunció Cynthia Klitbo su noviazgo con Luis Rodríguez?

La actriz dio a conocer que estaba saliendo con alguien , que se encontraba muy feliz y que no quería dar muchos detalles, para no espantarlo.

, que se encontraba muy feliz y que no quería dar muchos detalles, para no espantarlo. Durante su estancia en La casa de los famosos México , Cynthia contó sobre su pareja. Aseguró que tiene 30 años y es cineasta .

, Cynthia contó sobre su pareja. . Ha dicho que está muy contenta y se siente plena con su relación.

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