¿Aldo Rendón en bancarrota? Aclara por qué le pidió dinero prestado a Masad: “Se acabó” VIDEO

En las últimas horas, Aldo Rendón ha sido muy criticado por revelar que Mssad Altamimi le prestó dinero. Y es que, en su momento, el asesor de imagen llegó a decir que el árabe no era “millonario”, al menos no de la forma en la que se muestra en sus redes sociales.

Muchos tacharon a Rendón de “hipócrita” y “limosnero”. Incluso se empezó a teorizar que estaba en “bancarrota” o, al menos, con problemas económicos por la crisis de salud que lo obligó a abandonar ‘La casa de los famosos México 2026’. Te contamos qué está pasando.

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Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’?

A principios de septiembre, Aldo Rendón anunció que abandonaría ‘La casa de los famosos México 2026’. Contó, muy a grandes rasgos, que le habían diagnosticado una fuerte enfermedad que, si bien era reversible, debía ser tratada de forma inmediata. Fue sustituido por Gala Montes, quien dejó el proyecto a dos días de haber ingresado.

En posteriores encuentros con la prensa, el también influencer contó un poco más a fondo sobre su condición médica. Reveló que el hígado y el bazo estaban muy “inflamados”. Indicó que su salud empeoró por la medicación que toma para combatir la gota que le fue detectada hace ya algún tiempo.

Recordemos que la enfermedad de gota es un tipo de artritis inflamatoria causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones y tejidos blandos.

“Como me da gota, yo me voy a andar medicando y empezar a interrumpir… Un desastre”. Aldo Rendón

Si bien deseaba quedarse en el concurso, el médico del lugar le dijo que eso no podía ser posible, ya que no contaban con los elementos suficientes para tratarlo adecuadamente.

“No tenía la más mínima gana de salirme, no sabía que era de los favoritos, no me hubiera enfermado. Me salí más allá de las fantasías que se les ocurren inventar, que por esto y por lo otro; me salí porque estaba a punto de entregar el equipo ahí adentro”, puntualizó, resaltando que solo esperaba la autorización de los médicos para seguir con sus actividades normales.

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Aldo Rendón estado de salud / Redes sociales

Aldo Rendón explica por qué le pidió dinero prestado a Masad Altamimi

Durante el pasado fin de semana, se realizó el Teletón 2026, un evento que busca recaudar fondos para ayudar a niños y adolescentes con enfermedades crónicas. Aldo Rendón estaba platicando con Wendy Guevara sobre el donativo que daría.

El influencer le comentó que la tarjeta que tenía no había “pasado” y por ello tuvo que pedirle a Massad dinero para poder donar. Esta situación llamó mucho la atención de los internautas, pues Rendón llegó a decir que Masad no tenía dinero.

Al ver todas las críticas y señalamientos, Aldo decidió aclarar la situación. El asesor de imagen sostuvo que la tarjeta ni era suya, sino de Ese Pérez. También le pidió al público que ya no “inventara cosas para hacer escándalo”.

Dijo haber contactado a Masad, quien le habría comentado que la gente ya debería “entender que ‘La casa’ ya terminó”.

“Yo me refería a la tarjeta de Ese Pérez, ni siquiera era la mía. Un escándalo que traen, que si Masad, que yo me burlé de él, que no tenía dinero y que ahora me prestó. Ayer le escribo y le digo: ‘La gente está cab… porque a hu… quieren inventar un drama donde no hay. Me dice Massad: ‘Me gustaría que ya entendieran que se acabó ‘La casa”.’ Fue un show… Me cae bien Masad”. Aldo Rendón

Aldo Rendón revela qué habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ le cayeron mal

En una transmisión en vivo, Aldo Rendón también aprovechó para hablar sobre su experiencia con algunos habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Aclaró que con todos se llevó relativamente bien y que no tendría problemas en volverlos a ver.

No obstante, dejó claro que solo con algunos tratará de mantener una amistad ahora que el proyecto ya concluyó. Con quienes dejó claro que no saldría a pasear, al menos por voluntad propia, son:

Ernesto Laguardia

Cynthia Klitbo

Mariana

Indicó que sería educado con ellos si los volviera a ver, pero no considera que pueda formar una gran amistad con ellos en el futuro.

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