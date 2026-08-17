Gala Montes explota vs. Arantza Ruiz tras ser eliminada de La casa de los famosos México 2026: “A otro pi..e lado”

Gala Montes ha protagonizado varias polémicas en redes sociales durante las últimas semanas, donde sus declaraciones han generado discusiones y enfrentamientos con otras celebridades.

La actriz también ha demostrado estar muy al pendiente de lo que ocurre en ‘La casa de los famosos México’ y no ha dudado en compartir sus opiniones sobre los habitantes e incluso sobre algunas decisiones de la producción.

Durante la tercera gala de eliminación, Gala dejó clara su postura al mostrar su apoyo hacia una de las nominadas y lanzar críticas contra Arantza Ruiz, quien finalmente terminó convirtiéndose en la tercera eliminada del reality. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

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Gala Montes / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Qué dijo Gala Montes sobre Arantza Ruiz luego de ser eliminada de ‘La casa de los famosos México’?

Durante la tercera ceremonia de eliminación, Gala Montes estuvo interactuando con sus seguidores a través de un live en redes sociales, donde siguió de cerca lo que ocurría en ‘La casa de los famosos México’.

Días antes, la actriz ya había mostrado su apoyo a la argentina Flor Vigna. Por ello, cuando llegó el momento de conocer quién continuaría en la competencia entre Flor y Arantza Ruiz, Gala aprovechó para lanzar varios comentarios contra la streamer.

Una vez que se confirmó que Arantza Ruiz era la tercera eliminada, Gala hizo referencia al llanto de la participante y, le dijo que “se vaya a llorar a otro lado”.

Además, la actriz destacó que era precisamente Flor Vigna quien estaba consolando a Arantza, comentario que realizó con un tono irónico debido a la amistad que ambas habían formado dentro de la casa.

De esta manera, Gala dejó clara su postura y nuevamente generó conversación en redes sociales por sus comentarios sobre una de las participantes del reality.

"¿Ya vas a llorar, Arantza? Sin llorar, tu depresión a otro pi...e lado. ¿Y quién te esta abrazando? Flor, Flor te está consolando...” Gala Montes

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Gala montes anda bien perrita defendiendo a victiflor, atacando a Arantza pero ya la veré cuando le explote la tacha contra ella porque se sabe que gala no sabe ser amiga 🥱#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/EZu2wpv9za — cha-young🪐 (@jarely052020) August 17, 2026

¿Gala Montes fue vetada de La casa de los famosos México?

A través de sus historias de Instagram, Gala Montes reveló que Flor Vigna la había elegido entre las personas que quería tener presentes durante la gala de eliminación para recibir su apoyo y defenderla.

Sin embargo, la actriz aseguró que no pudo estar, por a una supuesta decisión de la producción de ‘La casa de los famosos México’.

De acuerdo con Gala, el equipo del reality no quiere que asista a las galas por temor a que provoque algún escándalo durante la transmisión. La actriz incluso señaló que desconoce cuáles fueron las verdaderas razones detrás de la decisión de Rosa María Noguerón, productora del programa.

"¿Qué creen? Que no me dejan ir, que La casa de los famosos México dice: La Gala Montes no, porque nos va a venir a armar aquí un desv***, entonces mejor otro día. No sé por qué fue la decisión de Rosa María Noguerón. Ya lo veremos hoy” Gala Montes

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Gala Montes / Redes sociales

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre otros integrantes de La casa de los famosos México 2026?

Las críticas de Gala Montes hacia ‘La casa de los famosos México’ no se han limitado a un solo habitante, pues la actriz también ha expresado su molestia con algunas situaciones relacionadas con la producción.

Recientemente, Gala se refirió a Aldo Rendón y al video que se volvió viral en redes sociales, en el que supuestamente se observa cómo al diseñador se le cae un objeto que algunos usuarios identificaron como un vape, artículo que estaría prohibido dentro de la casa.

Ante esta situación, Gala cuestionó que Aldo pudiera tener un objeto de este tipo dentro del reality y señaló que los habitantes deberían permanecer “en sus cinco sentidos” durante su estancia en la casa.

“Eso es un vape de marih***, que no se haga pend**, yo compro de esos, que no se haga pend**. No es cierto, eso me parece ilegal, me parece de descalificar, o sea, porque no se vale estar anestesiado en un lugar donde estás y te pagan para estar en tus cinco sentidos. Yo creo que se debería ir”. Gala Montes

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