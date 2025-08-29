La Chilindrina planeó su funeral; esto se sabe tras ser hospitalizada de emergencia

El pasado martes 26 de agosto, una fuente cercana contó a TVNotas que María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia tras presentar problemas en su salud, ahora circula un video en el que la actriz de ‘El Chavo del 8’ reveló detalles de su funeral. Esto dijo.

Tras las recientes complicaciones en la salud de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘la Chilindrina’, comenzó a circular un video en el que externó cómo quiere que sea su último adiós.

Maria Antonieta de las Nieves “la Chilindrina” estuvo hospitalizada de emergencia. / Instagram: @lachilindrina_oficial

¿Qué enfermedad tiene María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, que fue hospitalizada de emergencia?

En la edición de este martes de TVNotas, una persona cercana a la actriz reveló que María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, tuvo que ser hospitalizada luego de presentar signos de un posible deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte” Fuente TVNotas

“Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, reveló la fuente sobre su diagnóstico.

Cabe recordar que ‘la Chilindrina’ ha confesado que padece fibromialgia, un trastorno crónico del sistema nervioso que provoca dolor en músculos y tejidos blandos, además de fatiga, rigidez, alteraciones del sueño, del apetito y problemas de concentración y memoria; aunque ha asegurado que la tiene bajo control.

María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ sufrió un daño neurológico, según la fuente / IG: @lachilindrina_oficial

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, sobre su funeral?

Luego de que el estado de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina, encendió las alarmas entre sus seguidores, en redes sociales se volvió a viralizar el video en el que la actriz habló como nunca de su funeral.

En una charla para el programa matutino ‘Hoy día’, María Antonieta reveló que ya planeó todo para su último adiós. Dijo que ya adquirió su ataúd y contrató la funeraria donde desea ser velada. Eso no es todo, también aseguró tener claro el tiempo que le queda de vida.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la virgen de Guadalupe en todos lados; tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y, por supuesto, me van a maquillar” María Antonieta de las Nieves

La Chilindrina confesó que ya contrató todo para el día de su muerte. / IG: @lachilindrina_oficial

¿Cuál es la última voluntad de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

Asimismo, contó ante las cámaras del programa cuál es su última voluntad al momento de ser sepultada: ¡Desea morir vestida como ‘la Chilindrina’!

De acuerdo con la actriz, con su fallecimiento no solo se despedirá María Antonieta de las Nieves, sino también el entrañable personaje que encarnó por tantos años en ‘El chavo 8’, ‘la Chilindrina’. Sin embargo, reconoció que su familia no comparte del todo esa petición.

“Yo sí quiero que me disfracen de ‘la Chilindrina’, pero a ellos no se les da estas cosas tan simpáticas que a mí se me ocurren.” María Antonieta de las Nieves

Según la actrtiz, su última voluntad no fue del agrado de sus hijos, quienes no tardaron en expresar su descontento a la petición de María Antonieta de ser enterrada con su traje de ‘la Chilindrina’. ¡Hasta la tacharon de ridícula!

“Ahora yo quiero que sea ‘la Chilindrina’ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo, eso es lo que yo quiero, pero mis hijos no dicen: ‘No, mamá, hasta ese momento vas a hacer de ridícula’, dijo en su momento la actriz en un encuentro con la prensa.

Estos videos volvieron a tomar relevancia en redes sociales luego de las complicaciones de salud que enfrentó recientemente María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’.

Así lo dijo María Antonieta de las Nieves: