¿Quién fue el esposo de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, quien está hospitalizada de emergencia?

En este martes de TVNotas, te informamos que María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, fue recientemente hospitalizada de emergencia. Según una fuente cercana a la actriz, presentó síntomas de un daño neurológico. En medio de todo esto, te contamos quién fue el esposo de la celebridad y su historia de amor.

Boda de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’ / Redes sociales

¿Quién fue el esposo de María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’?

María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’ estuvo casada con Gabriel Fernández Carrasco, un locutor, cronista deportivo y actor de doblaje.

El esposo de ‘la Chilindrina’ nació en 1934, en Toluca, Estado de México, y conoció a la celebridad a finales de los años 60, durante las grabaciones de ‘El Chavo del 8’. Fernández Carrasco trabajaba como narrador oficial de los programas de ‘Chespirito’, sustituyendo a Jorge Zamora.

¿Cómo fue la historia de amor entre María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ y su esposo?

Tras un tiempo de convivencia, se enamoraron y llegaron al altar el 9 de julio de 1971. Gabriel fue más que un esposo para ‘la Chilindrina’, pues también se desempeñó como su mánager y la ayudaba en la organización de sus giras.

Tuvieron dos hijos juntos: Verónica y Gabriel Fernández. Su matrimonio fue uno de los más duraderos del medio artístico. Y es que ‘la Chilindrina’ y Gabriel duraron 48 años juntos, hasta el deceso de él, en 2019.

Si bien María Antonieta no suele hablar mucho sobre su vida privada, en las pocas ocasiones en que lo ha hecho, ha descrito a su esposo como “el amor de su vida”. Incluso, hace algunos meses compartió una foto inédita de su boda, junto a un lindo mensaje que decía:

“Hoy él ya no está físicamente conmigo, pero vive en cada recuerdo, en cada palabra que dejó grabada y en el amor que siempre nos unió. Te quiero, Gabriel. Siempre” María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’

¿De qué murió el esposo de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’?

La muerte de Gabriel Fernández Carrasco, esposo de María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’, se suscitó el 15 de septiembre de 2019, tras haber estado varios meses hospitalizado. Tenía 85 años al momento de los hechos. La causa oficial fue una neumonía.

Cabe destacar que Fernández Carrasco había pasado por muchas dificultades de salud previas a su deceso. Pasó por varias neumonías, un fallo renal y complicaciones cardíacas. Incluso, se le colocó un marcapasos en su momento.

“Fue para nosotros algo muy difícil, fueron casi ocho meses de estar en el hospital porque fue una neumonía tras otra neumonía, un infarto en los riñones, no sabía yo que existían los infartos en esos órganos”, declaró María Antonieta en su momento.

En aquel entonces, varios colegas del medio artístico, incluyendo algunos de sus excompañeros de programa, se pronunciaron ante la noticia y, a través de redes sociales, manifestaron sus condolencias.

¿Quién fue el esposo de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’? / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, hoy 26 de agosto?

De acuerdo con una fuente cercana a María Antonieta de las Nieves, ‘la Chilindrina’, la actriz fue hospitalizada el pasado 20 de agosto. Aunque al principio se creyó que era por un ataque de pánico, las evaluaciones médicas revelaron algo más serio.

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte. Los médicos la valoraron detenidamente y resultó que está baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico”, contó.

Nuestra fuente nos narró que, además de los síntomas físicos, presenta complicaciones emocionales: “María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, indicó.

Y agregó: “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación por cualquier cosa que pase, pero yo espero que no vuelva a tener otra recaída”.

