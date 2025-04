Maria Antonieta de las Nieves habla de Sin querer queriendo, bioserie de Chespirito, y anuncia proyecto nuevo

La bioserie de Chespirito: ‘Sin querer queriendo’ está más cerca de su estreno y esta vez María Antonieta de las Nieves reaccionó a su último avance. Anteriormente la intérprete de ‘La Chilindrina’ ya había expresado su emoción por el estreno de esta serie, ¿qué fue lo que dijo ahora?

María Antonieta de las Nieves reacciona al último avance de la serie de Chespirito

Hace un par de meses, cuando salió el primer avance, María Antonieta de las Nieves se mostró expectante de lo que podría ver:

“Cuando me avisaron de que ya iban a lanzar el tráiler, me emocioné muchísimo. No habíamos visto nada. Ahora que pasan los programas otra vez, pues claro que estamos más vigentes que nunca. A ver cómo quedó. Fue algo maravilloso”, compartió la intérprete a TVNotas.

Ahora, en entrevista con ‘Ventaneando’, la intérprete de ‘La Chilindrina’ se mostró muy amable al detenerse a platicar un momento en el aeropuerto. Los reporteros le enseñaron el último avance de la bioserie sobre Chespirito ‘Sin querer queriendo’ y ella reaccionó con total alegría:

''Mira qué bonito, ¡ay, qué bonita estoy! Qué bien están los personajes, qué bárbaro. Me emociona, me llena de orgullo y de satisfacción de saber que están haciendo algo tan bonito con unos personajes tan bonitos’’, declaró la actriz.

¿Qué opinó María Antonieta de las Nieves de la actriz que la personificará?

También se le preguntó por el trabajo de la actriz Paola Montes de Oca, quien le dará vida a ‘La Chilindrina’ en la serie de Chespirito, al respecto dijo estar orgullosa: ''Me da mucho orgullo. Me la presentaron y una vez fue a mi casa, y entonces estuvimos platicando de lo lindo’’.

Sobre si le enseñó algunos movimientos o si le dio tips para interpretar a ‘La Chilindrina’, María Antonieta aseguró que no, que debe ser tan profesional y seguramente ''se echó todos los videos’’ por su cuenta. Además resaltó lo asombrada que estaba por la voz de la actriz: ''¡Es idéntica!’'

María Antonieta de las Nieves confirma que La Chilindrina regresará

Finalmente, María Antonieta de las Nieves anunció que próximamente regresará con su circo: ''Que qué les cuento, ‘La Chilindrina’ ya se puso una vez el traje de la Chilindrina, le gustó cómo se ve, entonces empieza a trabajar, pero bien fuerte otra vez, como en mis viejos tiempos’’.

La actriz aseguró que se está preparando con todo lo que tiene para regresar por lo alto en sus shows:

''Por eso estoy estudiando baile todos los días. Todos los días tengo clase de 7 a 8 de la noche, porque quiero estar en forma para ahora que me presente de nuevo. Va ser en teatro, va a ser en circo, van a ser presentaciones personales, meet and greet, todo’’.

Con estas declaraciones, María Antonieta de las Nieves confirma que la Chilindrina no se retira y seguirá trabajando.