Gala Montes y Gomita hacen las paces y revelan colaboración, ¡la canción de la década!

Luego de que Gala Montes y Gomita protagonizaran una serie de pleitos dentro y fuera de ‘La casa de los famosos México’, ambas anunciaron su reconciliación y publicaron a través de sus redes sociales que próximamente vendrá una colaboración, ¡se viene la canción de la década!

Gala Montes y Gomita: El conflicto en ‘La casa de los famosos México’

Recordemos que las cantantes formaron parte de la segunda temporada de LCDLFM. Al principio, comenzaron llevándose bien, pero después se agarraron del chongo. De hecho, en uno de los posicionamientos, las dos se volvieron tendencia por haberse enfrentado cara a cara.

Esto se debió a que Gomita le externó a Gala que se había sentido lastimada por los acercamientos que había tenido con Agustín Fernández, exparticipante del reality. Sin embargo, la actriz no dudó ni un segundo en responderle, tachándola de “incongruente” y “mala actriz”, ya que, a su parecer, la conductora quería hacerla “quedar mal” frente al público.

Gala Montes / Gala Montes

Lee: Gala Montes comparte un video llorando en Navidad y anuncia importante noticia

A pesar de que la casa terminó el pasado 29 de septiembre, las famosas no han dejado de estar en el ojo del huracán por los dimes y diretes que se han hecho entre las dos. Incluso, hace poco Gomita despertó la furia de la actriz al crear la canción ‘Puro team Gomita’.

La canción de Gomita: tiradera para Gala, la canción de la discordia

‘Puro team Gomita’ es una canción en la que narró su experiencia en LCDLFM, pero que lanzó como indirecta hacia ‘Las chicas superponedoras’ (Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo). En la canción, Gomita mencionó: “Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar. Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”.

Montes reaccionó en un live que hizo, donde la preguntaron sobre la canción de su excompañera, la cual considera sin ‘creatividad’ y como ‘obsesión’. “Sin creatividad. Obviamente, no lo he visto, ni lo veré. Pueden tener muchas views, yo también (las tendría) si me soltara a hablar pura mierda de todo el mundo. Es el camino fácil…La casa ya acabó, let it go (déjalo ir). Nos dedicaron un día, invirtieron dinero en eso. Digo ¡Wow!, cuánta obsesión con uno. Están obsesionados con uno”.

Gomita / Instagram @gomita

No te puedes perder: Gomita lanza nueva canción ¿una tiradera a Karime, Gala y Briggitte?

Gala Montes y Gomita anuncian colaboración, ¡la canción de la década!

Ahora, las dos han decidido comenzar de cero. Olvidar los problemas que tuvieron en el pasado y facturar juntas a través de una canción que lanzarán a principios de enero 2025.

Gala Montes, luego de presuntamente arremeter contra Karime Pindter en un live, señaló que muy pronto unirá su melodiosa voz a la de Gomita en un dueto sin precedentes que será producido por Dani Flow.

Dani Flow, Flow Fest 2024 / Cortesía Ocesa

Lee: Angélica Vale quiere “paz y amor” con Gala Montes tras polémica por el título de ‘la Novia de México’

“Como sea Karime es pasado. Ahora mi futuro está con Gomita. Ya empezamos a grabar un hit juntas con las románticas líneas de Dani Flow. ¡Les encantará! Mi voz que es mezzosoprano hace muy buena armonía con la de Gomita que es una soprano exquisita”. Gala Montes

Por su parte, Gomita señaló que está muy emocionada con lo que será la canción de la década y reveló que está convenciendo a la actriz para que Adrián Marcelo haga en el tema un rap que defiende a las mujeres de la violencia.

Sin duda, escuchar esta canción es un sueño, uno MUY MUY GUAJIRO QUE SOLO OCURRIRÍA EN UN UNIVERSO PARALELO AL NUESTRO. ¡INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR… ¡FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES! Lamentamos romper tus ilusiones pero esta colaboración no es real, no por el momento.