Dulce: Filtran audios que comprobarían que Hugo Mejuto, productor de ‘GranDiosas’, le quedó a deber dinero

Tal como te compartimos en enero de este año, el productor Hugo Mejuto tenía un fuerte problema con la fallecida cantante Dulce, así lo han evidenciado nuevas pruebas presentadas en la emisión radiofónica de Maxine Woodside.

¿Hugo Mejuto le debía dinero a Dulce?

En enero, una fuente reveló a TVNotas que el productor habría presionado a Dulce para trabajar, pese a que ella le informó que se encontraba mal de salud y ni siquiera podía hablar.

“El 6 de diciembre la cantante recibió una amarga llamada por parte de Hugo. Él le exigía realizar las fechas pendientes en febrero y marzo. Dulce le dijo: ‘No puedo. Estoy muy mal de salud y me siento muy débil. Acabo de cancelar mi concierto de enero en ‘La maraka’”.

“El productor entró en cólera y empezó a gritonearle: ‘No, no, no. A mí me vas a cumplir. ¡Nada más te estás haciendo tonta en el hospital! ¡No tienes nada! Te pedí esas fechas y necesito cubrirlas, ponerte en la publicidad’”, compartió la fuente en enero.

Se filtran audios de Dulce peleando con Hugo Mejuto, productor de GranDiosas

Este martes 15 de abril, el programa de radio de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’, reveló unos audios, que atribuyen a Dulce, en los que se probaría el fuerte conflicto que tenía con el productor. Lo que ha sorprendido es que el adeudo por el que reclamaba la cantante era por una presentación que ella había hecho seis años atrás.

“Sabes qué, ya te doy el último día para que vengas a pagarme el día de mañana, sino ya el martes no vuelves a hablar conmigo ni una palabra más del asunto, te atienes a las consecuencias de tu falta de cumplimiento, tu falta de responsabilidad, tu falta de palabra”, se escucharía decir a la cantante que falleció el 25 de diciembre de 2024.

En otro audio filtrado se oiría decir a la intérprete de ‘Tu muñeca':

“Por eso todo mundo, bueno ya mejor ni digo, la gente te saca la vuelta porque todo mundo sabe cómo eres, que no pagas, tranzas, mientes, das largas, yo no sé por qué te has convertido en una persona así, tan horrible, cuando yo te conocí pensé que ibas a ser una persona de bien, pero es una vergüenza tu manera de ser”.

¿Qué dijo la hija de Dulce sobre los audios filtrados?

Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante, ya reaccionó a la polémica filtración de audios y pidió empatía y respeto para la memoria de su mamá. Pidió que no se manche la trayectoria de la intérprete con este tipo de situaciones.

“Aunque ella ya no este, merece y le debemos respeto. Y no permitir que 3 personas que nadie conocía ayer, logren ensuciar la imagen y la vida ARTÍSTICA de Dulce ¿Todo por unas paletas de maquillaje? ¿Todo por promocionar una ‘canción’?”, escribió en un comunicado.

Al momento Hugo Mejuto no se ha pronunciado ante los audios que se atribuyen a Dulce. Se espera que pronto lo haga.