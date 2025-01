Dulce: Productor de GranDiosas le exigió ponerse a trabajar en su lecho de muerte:'¡Te estás haciendo tonta!’

Tras la muerte de Dulce se han desatado muchas polémicas en torno a ella y a su familia. Ahora, una de las exasistentes de la cantante nos revela que el productor Hugo Mejuto no tuvo tacto y que, a pesar de que ella estaba en su lecho de muerte, le gritoneó y le exigió cumpliera con fechas pendientes. “Dulce se puso muy grave el 27 noviembre. Le iban a realizar una decorticación pulmonar (eliminación de una capa de tejido fibroso) tras su regreso de Zacatecas. Tenía una presentación, pero no pudo emitir sonido alguno”.

“El 6 de diciembre la cantante recibió una amarga llamada por parte de Hugo. Él le exigía realizar las fechas pendientes en febrero y marzo. Dulce le dijo: ‘No puedo. Estoy muy mal de salud y me siento muy débil. Acabo de cancelar mi concierto de enero en ‘La maraka’”.

“El productor entró en cólera y empezó a gritonearle: ‘No, no, no. A mí me vas a cumplir. ¡Nada más te estás haciendo tonta en el hospital! ¡No tienes nada! Te pedí esas fechas y necesito cubrirlas, ponerte en la publicidad’”.

Hugo Mejuto se portó muy grosero con Dulce porque estaba desesperado / TVNotas

“Dulce le contestó: ‘¡No puedo! Necesitan realizarme una operación. Después de eso dictaminarán si puedo seguir trabajando o no’. El productor le siguió: ‘Pues a mí me vale. Me vas a cumplir’. Fue muy grosero. ¡Le valió madr3 lo que le dijo!”

“Además, ella le reveló: ‘En los estudios que me hicieron salió que tengo cáncer’, pero él no se tentó el corazón: ‘¡Te estás haciendo tonta!’. Curiosamente, después se filtró lo del cáncer en los medios”.

“Hugo ya había cobrado las fechas con Dulce. Por eso le urgía que le cumpliera. Sin embargo, él no le había dado anticipo alguno. Por lo que pasó, Romina y Moisés tomaron la decisión de no dejarlo entrar al hospital”.

Hugo Mejuto le debía millones de pesos a Dulce y vendía fechas aunque ya no era parte de GranDiosas

“Para él, Dulce solo era la que más le vendía fechas. La cantante sabía que tenía cáncer tras una tomografía, pero pensaba que lo tenía controlado. Nunca pensó que se iba a morir tan pronto”.

“Mejuto le debía el dinero de varias presentaciones desde mediados de 2024. Se habló de millón y medio a 2 millones. Ella cobraba 500 mil por fecha”.

“Dulce estaba triste y desilusionada por la actitud de él. Mejuto vendía las fechas como si ella formara parte de GranDiosas, pero ya no era así. La cantante le renunció en 2023. La llevaba como ‘invitada especial’ y le rogaba que le hiciera fechas”.

“En 2024, Dulce firmó con OCESA. De hecho, el concierto que realizó en el Metropólitan ya no fue producido por Hugo. Este señor la llevaba como una ‘GranDiosa’ más y ella no decía nada porque era muy noble”.

Hugo Mejuto seguía considerando a Dulce en GranDiosas aunque ella ya había renunciado en 2023 / TVNotas

“El productor solo la veía como trabajo. Un amigo no haría lo que él hizo. Que no diga que eran íntimos. Romina y Moisés saben todo esto”.

“Al parecer, Romina y Hugo ya se arreglaron económicamente. No sé si le liquidó todo lo que le debía a su mamá o solo le dio una parte”, señaló.

Romina Mircoli, hija de Dulce confirma llamada de Hugo Mejuto a Dulce: “Desconocía cómo se encontraba realmente mi mamá”

Romina Mircoli contó a TVNotas sobre la relación de su mamá con Hugo Mejuto. Confirmó que el productor la presionaba porque no sabía que estaba enferma. “La relación entre ellos era principalmente laboral. Trabajaron juntos como 12 años. Claro que en este tiempo pasaron muchas cosas a raíz de la confianza que uno genera. Tuvieron sus encuentros y desencuentros, cosas buenas y malas, pero sí tuvieron una muy buena racha con GranDiosas”.

“Sí hubo una llamada y se me comentó. Creo que Hugo desconocía cómo se encontraba realmente mi mamá. La enfermedad siempre se mantuvo con mucha discreción y hermetismo, a petición de ella”.

“Si hubiera sabido la seriedad y la gravedad de la situación nunca le hubiera dicho algo así”, finalizó.

