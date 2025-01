Dulce pensó en demandar a su hija Romina, revela su abogado

La muerte de la cantante Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre, no solo dejó un vacío en la música mexicana, sino también una polémica sobre sus tensas relaciones familiares. En medio de muchos rumores acerca de la dinámica dompestica de Dulce y su hija, Romina Mircoli, se ha revelado que la famosa intérprete de ‘Tu muñeca’ planeaba emprender acciones legales contra ella y su yerno, Moisés González a raíz de un conflicto por el manejo de sus redes sociales.

Según el abogado y amigo cercano de Dulce, Jesús Briones, la cantante, conocida por su carácter fuerte, estaba indignada porque su hija y su esposo se negaban a devolverle las claves de sus cuentas de redes sociales, una herramienta crucial para su carrera artística y que al parecer ellos manejaban.

Mira: Romina Mircoli, hija de Dulce, exhibe los intereses de Francisco Cantú tras la muerte de la cantante

Dulce y su hija, Romina Mircoli / Archivo TVNotas

El nuevo conflicto destapado entre Dulce y su hija

El abogado Jesús Briones, en entrevista con la periodista Inés Moreno, detalló que además de los problemas que la cantante tenía con su hija, lo que él vivió de primera mano fue el dolor de Dulce por la manipulación de Romina.

Según el abogado, Dulce lo contactó en un estado de angustia, manifestando su frustración porque su hija y su yerno le habían retenido el acceso a sus redes sociales, lo que la dejaba sin control sobre ellas. Dijo también que el conflicto surgió debido a que Romina y Moisés eran los encargados de manejar las cuentas de la cantante y gestionar su publicidad en línea, pero al momento de pedirles el acceso, se lo negaron.

“La situación era tan grave que me habló llorando, me dijo que sus redes sociales le habían sido secuestradas. Dulce estaba desesperada, pues no podía publicar nada ni seguir promocionando su música”, relató el abogado.

Ante este escenario, Briones y Dulce comenzaron a explorar opciones legales para recuperar el acceso a las cuentas, considerando incluso la posibilidad de presentar una denuncia penal por despojo o abuso de confianza.

“Buscamos alternativas en la vía civil, pero lo que encontrábamos como opción legal era una posible denuncia penal. Estábamos evaluando las vías virtuales para proceder”, explicó. Sin embargo, esto no llegó a materializarse debido a la muerte de la cantante.

Checa: Dulce: Esta fue su “verdadera última voluntad” revela su hija, Romina Mircoli

Los problemas entre Dulce y su hija

El conflicto con Romina Mircoli no fue aislado y, según declaraciones de personas cercanas a Dulce, la relación entre madre e hija estaba marcada por tensiones, especialmente en los últimos meses de vida de la cantante. Aunque Romina y su esposo han negado públicamente cualquier disputa ahora las nuevas declaraciones del abogado revuelven las aguas.

Recordemos que la hija de la cantante fue señalada por no hacer un funeral a su madre. Amigos de Dulce como Jorge Flores y Francisco Cantú declararon que entre madre e hija había mala relación.

La herencia de Dulce

El tema de la herencia también ha dado de qué hablar. Según el abogado, Dulce poseía un patrimonio de aproximadamente 80 millones de pesos mexicanos, que incluía propiedades en diversas ciudades del país.

Una de las propiedades más destacadas es una casa en la Ciudad de México, cerca de las instalaciones de Televisa, que está valuada en 18 millones de pesos. Además, Dulce tenía propiedades en ciudades como Mérida y Monterrey, aunque el abogado no dio detalles específicos sobre estos inmuebles.

Puedes ver: Dulce: Exhiben desgarradora foto en el hospital y audio de sus últimas palabras; su hija Romina reacciona