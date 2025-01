Dulce: Esta fue su “verdadera última voluntad” revela su hija, Romina Mircoli

Dentro de unos días, se cumplirá un mes desde el sensible fallecimiento de Dulce. La cantante perdió la vida el pasado 25 de diciembre, a los 69 años, tras haber pasado varios días hospitalizada para tratar las secuelas de una neumonía.

Desde lo ocurrido, se ha especulado mucho acerca de la relación que tenía la intérprete de ‘Tu muñeca’ y su hija, Romina Mircoli. Algunos aseguran que ambas se llevaban pésimo, mientras que otros sostiene que, pese a los altibajos, eran muy unidas.

Ante todo esto, la joven ha dejado claro que amaba mucho a su madre y la apoyó hasta sus últimos días. Incluso, confesó que no ha podido vivir su duelo debido a toda esta polémica, pues se ha visto orillada a responder a todos aquellos que la han acusado de maltratar a su mamá.

Días después del deceso de Dulce, Jorge Flores, vidente y amigo de la cantante, declaró que la artista deseaba ser enterrada en su natal Matamoros junto a los restos de su madre.

Según Flores, la hija de Dulce se habría negado a cumplir esta petición por razones económicas: “La señora que la estaba cuidando me contó que le comentó que Dulce quería ser enterrada en Matamoros junto a su mamá y que la hija le dijo: ‘No, porque eso cuesta muy caro’. Lo que sé es que lo primero que preguntó fue por el testamento’”, indicó.

En respuesta a esto, Romina señaló que su madre ya no lucía como antes debido a sus problemas de salud, incluyendo el cáncer de pulmón contra el que Dulce estaba luchando. Por ello, la cantante le hizo prometer que nadie la vería en un “estado deplorable”.

Romina Mircoli

“Ella evitaba gente innecesaria. Solo veía a los más amigos. Ya era un momento donde mi mamá era los huesitos vestidos de piel. No había maquillaje que podría maquillar eso. (Decía) ‘Por favor, Romina, no quiero que nadie me vea’. Me insistió: ‘Mi amor, por favor, elige una urna que brille y llévame a la Basílica de Guadalupe’’.”