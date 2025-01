Nieto de Dulce aún no sabe que su abuela falleció, revela Romina Mircoli: “Eran muy pegados”

A poco de que se cumpla un mes desde el sensible fallecimiento de Dulce, su hija, Romina Mircoli, abre su corazón y confiesa cómo ha vivido su duelo en medio de tanta polémica. También reveló que aún no le dice a su hijo sobre el deceso de su abuela.

En entrevista para ‘Sale el sol’, la joven señaló que “ni siquiera ha podido vivir su duelo” a causa de todas las especulaciones que han surgido sobre la supuesta mala relación que tenía con su mamá.

“Han sido momentos muy difíciles, en general. No he ni podido procesar mi luto, ni mi pérdida, ni estas cosas tan horribles por este circo mediático tan cruel que he tenido encima”, expresó.

Dulce / IG: @dulcelacantante

Te podría interesar: Romina Mircoli, hija de Dulce rompe el silencio sobre los audios filtrados y acusa traición de Ofelia Cano

Romina Mircoli, hija de Dulce, ha tenido problemas de salud por las polémicas

La joven también confesó que, al “no poder llorar su pérdida”, ha tenido varias dolencias físicas como “dolores de cabeza intensos, dolores de espalda, insomnio y taquicardia”.

“El cuerpo lo saca. Cuando no puedes procesarlo (el dolor), el cuerpo te falta factura. Sí he llorado, pero no he tenido el tiempo de entender que ya no puedo ni mandarle un mensaje en WhatsApp, que ya no puedo marcarle, que ya no puedo enviarle una foto. No lo aterrizo” Romina Mircoli, hija de Dulce

Romina admitió que, en el fondo, aún espera que su madre le mande un mensaje: “Tengo su contacto anclado arriba de todas mis pláticas y, ¿te digo algo? No sé si algún día lo quite”, indicó.

Romina Mircoli, hija de Dulce, habla de su duelo / Captura de pantalla

Checa: Dulce: Trataron de revivirla sin éxito y ahora su hija hace todo para honrar su memoria

Romina Mircoli revela que su hijo no sabe sobre el deceso de Dulce

Durante la conversación, contó que su hijo desconoce que su abuela falleció. La joven considera que el pequeño aún es muy joven para conocer el hecho, principalmente por la gran unión que tenía con la cantante.

A raíz de esto, ha buscado ayuda psicológica para el menor, pues cree que será un “golpe muy duro” que afectará su salud emocional.

“Mi hijo no lo sabe. No queremos ser irresponsables al momento de dar esta noticia, por eso hemos buscado una psicóloga infantil que va a venir para ayudarnos. Por más que digan que los niños lo superan más rápido que uno, pues queremos que esto sea más sencillo para él”, concluyó.

Romina Mircoli, hija de Dulce, habla de su duelo / Captura de pantalla

¿Cómo era la relación entre Dulce y su nieto?

Si bien Romina señaló que su hijo y Dulce eran muy cercanos, en su momento, Jorge Flores, gran amigo de la cantante, aseguró que la joven “impedía” el contacto entre abuela y nieto. Según Flores, este distanciamiento habría provocado que la salud de la famosa se deteriorara.

“A ella lo que le hizo que su salud se fuera para abajo fue el pleito con la hija. Un día me dijo, porque yo la veía llorar cuando la hija estaba molesta y no le permitía ver al nieto: ‘A mi nieto lo adoro, porque realmente a mi hija ya no la quiero como antes, después de lo que me ha hecho, así me dijo”, relató.

Por otra parte, Moisés González, yerno de la artista, reiteró que el menor y la celebridad eran muy “unidos”. Incluso, en exclusiva para TVNotas, compartió que Dulce había hablado con su nieto, un día antes de su fallecimiento,.

Yerno de Dulce “El 24 de diciembre hizo videollamada con mi hijo. Los últimos días su volumen de voz era muy bajito, le costaba trabajo hablar, pero ese día hizo una videollamada con mi hijo y le dijo: ‘Mi amor, tu abu le sigue echando muchísimas ganas porque vamos a volver estar juntos pronto. Tú espérame allá en tu casita’”

De igual forma, mencionó que el niño piensa que su “Abu” sigue en el hospital recuperándose y que regresará a verlo muy pronto.

Mira: Presunta extorsión a la hija de Dulce: “Quieren ‘canjearme’ información privada”