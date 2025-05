Hermana de Dulce asegura que Romina Mircoli no la dejó despedirse de la cantante: “No se lo voy a perdonar”

Si bien ya van a cumplirse cinco meses desde la muerte de Dulce, su nombre sigue dando de qué hablar. Recientemente, su sobrina Liz, hija de Isabel Noeggerath, acusó a Romina Mircoli, hija de la cantante, de enviar las cenizas de su madre por paquetería en una bolsa negra. Después de ello, la misma Isabel afirmó que la joven le impidió despedirse de su hermana.

En entrevista para ‘Sale el sol’, Noeggerath recordó que ella era muy unida a la intérprete de ´Tu muñeca’, quien hasta le habría confesado en su momento que “se moriría” si algo malo llegaba a pasarle.

“La última vez que hablé con mi hermana me dijo que me quería mucho. Me dijo: ‘Cuídate mucho, no sé qué haría si algo te pasara. Me muero’. (Le respondí) ‘No me voy a morir. No te preocupes. No te va a pasar nada’. Siempre nos quisimos mucho. Nunca hubo ningún problema entre nosotras. Nada”, resaltó.

¿Por qué la hermana de Dulce no asistió a la misa en honor de la cantante?

De acuerdo con el testimonio de Isabel, no supo nada más de la cantante tras su hospitalización, ya que, no le permitían comunicarse con ella y siempre se la negaban cuando trataba de localizarla por teléfono.

Hermana de Dulce “No sabía el grado delicado que estaba mi hermana. A ella no le permitieron hablar por teléfono. Entonces se cortó la comunicación. Lo único que te puedo decir es que, los últimos días en los que ella estuvo allí (en el hospital), ella pedía hablar conmigo y no le pudieron dar un teléfono para que hablara. Le decían que ya había hablado conmigo que por qué quería hablar conmigo otra vez”

La hermana de Dulce sostiene que, tras el fallecimiento de la cantante, Romina no le informó a la familia sobre la misa que organizó en su honor poco después de su muerte. La hermana de Dulce aseguró: “Jamás lo va a perdonar”.

“Hay muchas cosas que están mal. Las decisiones que tomó (Romina Mircoli), tan abruptas. Ni siquiera decirnos: ‘Oye, ven a despedirte de tu hermana. La voy a cremar, no la voy a cremar’. De repente, la cremaron y le hicieron una misa en la Basílica (de Guadalupe). Tampoco supe. O sea, no supimos nada. No lo voy a perdonar jamás”, externó.

#MaríaIsabelNoeggerath NIEGA PELEAR por la herencia de #Dulce la cantante, también reveló la última conversación que tuvieron juntas.#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/VfDLxrfeC5 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 8, 2025

¿Hermana de Dulce peleará por la herencia de la cantante?

Isabel Noeggerath dejó claro que está muy dolida con su sobrina y, si bien no siente rencor hacia ella, prefiere mantener distancia.

“Ya está hecho. Ya pasó. Como le dije: ‘No me des explicaciones. No las estoy pidiendo’. No le puedo decir, no tengo ningún problema. Ella es la del problema. No (la buscaría), las dos somos de carácter fuerte”, indicó.

Asimismo, sostuvo que no le interesa pelear por el patrimonio que dejó su hermana: “Tal vez hablaríamos muy bien. Llegaríamos a un acuerdo. No lo sé. Pensar que yo ando detrás de alguna herencia. Eso me duele más que cualquier otra cosa. Yo no soy interesada”, puntualizó.

¿Quiénes son los herederos del patrimonio de Dulce?

En su momento, Gerardo Rincón, abogado de Romina Mircoli, sostuvo que la joven era la heredera universal de la fortuna de Dulce, que incluye propiedades, derechos de propiedad intelectual.

En los últimos meses, se ha suscitado una polémica en torno a la línea de cosméticos de Dulce. Y es que, según el diseñador Mitzy, la propia cantante le dejó un papel que le daba el poder para empezar a comercializar dichos productos.

Ante esto, Mircoli ha dicho que, pese a existir un documento legal, el diseñador no puede comercializar el maquillaje con la imagen de su madre.

