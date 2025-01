Dulce: Exhiben desgarradora foto en el hospital y audio de sus últimas palabras; su hija Romina reacciona

A casi un mes del inesperado fallecimiento de Dulce, la cantante a los 69 años, nuevos detalles salen a la luz. La polémica sobre su muerte comenzó cuando su hija Romina Mircoli decidió que no tuviera un funeral, lo que desató muchas críticas.

Por si fuera poco, más adelante comenzaron a salir acusaciones por parte del círculo cercano de Dulce sobre que no tenía una buena relación con su hija, lo que la puso en el ojo del huracán por supuestamente maltratarla, correrla de su casa y supuestamente controlar sus relaciones y finanzas.

En medio de esta polémica en la que Romina Mircoli se ha defendido incansablemente en los medios de comunicación, el periodista Javier Ceriani presentó audios y fotografías de Dulce en sus últimos días de vida.

Dulce estaba optimista sobre su salud. Confiaba en recuperarse / Instagram

El cáncer acabó con Dulce

Romina Mircoli accedió a una entrevista con el argentino, con quien reconoció, no tiene la mejor relación y hasta lo considera uno de sus más grandes detractores actualmente. Sin embargo, la hija de Dulce aceptó hablar con él y concederle material exclusivo de su madre, para de una vez por todas acabar con todos los rumores sobre su relación con la cantante.

Uno de los cuestionamientos que más la persiguen es por qué no quiso hacerle un último adiós digno de la gran estrella que fue Dulce, así como cumplir su última voluntad que era descansar en EU junto a su madre, a lo que Romina Mircoli nos dijo en TVNotas que no era posible debido a que en sus últimos días, Dulce le expresó que no quería que su público y los medios de comunicación la vieran en el estado tan frágil en el que se encontraba.

Además, los médicos le indicaron que si trasladaba el cuerpo a Estados Unidos, además de que la enfermedad descomponía el cuerpo muy rápido, también la sometería a tratamientos para conservarlo en donde estaría expuesto a muchas manos y ella consideró que esto podría ser peligroso debido a que podrían tomarle fotografías al cuerpo y luego exponerlas y venderlas.

Es así que Romina optó por incinerarla inmediatamente, pero en esta entrevista con Ceriani, expuso la última fotografía de Dulce en donde se puede ver su brazo estando tan delgadito que incluso era más pequeño que el de su nieto chiquito.

La imagen fue proporcionada por la misma Romina para Javier Ceriani junto a otra fotografía que el argentino consideró que no era prudente mostrarla debido a que quería honrar a Dulce y no permitir que la vieran en el estado en el que se encontraba. “Dulce estaba tan disminuida que su bracito era tan pequeño o más pequeño que el de su propio nieto”, mencionó Ceriani.

El brazo de Dulce (der) ya estaba más flaquito que el de su pequeño nieto (izq) debido a la enfermedad / YouTube

Audios de Dulce, esperaba recuperarse: “Dice el doctor que con eso me voy a componer más pronto”

El deterioro físico de Dulce era evidente, pero también fue difundido un audio donde la cantante le manda un saludo a su nieto y se le escucha la voz muy débil debido a que el cáncer ya le estaba afectando el pulmón a la intérprete de ‘Lobo’.

“Bueno yo no podía contestar porque estaba nebulizando, pero ya terminé y ahorita ya me voy a poner mi oxígeno toda la noche. Dice el doctor que con eso me voy a componer más pronto. Bueno, besitos, yo también los amo mucho. Te mando muchos besos, nada más no se te olvide que te amo mucho, eres mi Sol, mi cielo, eres mi más hermoso tesoro de los que más amo en el mundo son a ti y a bichina, a mis dos bichinos los amo, okay? No se te olvide, pórtate bien con mamá, cuídate mucho, te mando besos, come bien, yo también ya quiero estar bien pero dijo el doctor que poco a poquito me voy a poner bien”, dice Dulce en el audio con una voz tenue por la afección que tenía en los pulmones.

Romina Mircoli, hija de Dulce, quien estaba en la entrevista con Ceriani, no pudo contener las lágrimas al escuchar el audio de su madre hablándole con tanta ternura y amor a su nieto y expresó lo duro que está resultando el duelo para ella, ya que no solo está lidiando con la ausencia física de su mamá, sino que también debe defenderse y defenderla a ella también de los ataques mediáticos de quienes se decían sus amigos.

Cabe mencionar que el último mensaje de Dulce a su nieto, ya lo había dado a conocer Moisés, yerno de la cantante a TVNotas.

“Esa mano es de Moisés sosteniendo la mano de mi niño y luego la de mi mamá", relató con la voz quebrada sobre la imagen en la que se ven los brazos de la cantante y el del pequeño en comparación.

En otro audio se escucha a Dulce hablar del procedimiento que le harían en el hospital para saber qué tenía. Conforme iba explicando, la voz se le disminuía y la falta de aire era evidente.

“Como a las 10 me desperté bien turulata… me tomé un café para despabilarme, ya me despabilé, entonces ahorita ya me voy a meter al agua y es muy importante la placa que voy a recoger hoy”, dice con pausas para poder respirar.

Y continuó con la voz ronca: “Porque en esa placa voy a ver exactamente qué es lo que traigo en los pulmones, ojalá no sean tumorcitos, ojalá no sean hijos del tumor, y aún así me dijo el doctor: ‘sería muy desagradable que tuvieras eso pero están chicos y mientras estén chicos son más fáciles de quitar, o sea, estamos detectando a tiempo. Sin embargo, en los pulmones esas cosas se desarrollan con demasiada rapidez, entonces tenemos que darnos demasiada prisa’”.

“Entonces bueno, hoy voy con el de los pulmones y con el infectólogo, luego voy con la otorrina para que me diga cómo va mi voz”, agregó, pero la tos comenzó a interrumpir su habla hasta que se reincorporó y dijo: “Oi nomás, te dejo, pídele a Dios por tu madre, te dejo”.

Finalmente, la hija de Dulce dijo entre lágrimas que el audio para su nieto fue poco antes de que fuera hospitalizada: “Después llegué a estar con ella y es lo que he contado, y lo que nadie se repara en escuchar y que nadie quiere tener ni tantita humanidad de que mi mamá se me fue, nadie quiere ver nada más que una pelea que hubo hace 3 años por una persona que se quiere hacer fama de ella. Nadie se detiene a ver que perdí a mi mamá, al ser que más me ama sobre esta Tierra y perdí a la abuela de mi niño que eran super cercanos y tuvimos mucho tiempo para estar contentos después (de la pelea)”.