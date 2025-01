Dulce quería irse del país por el “miedo” que le tenía a su hija, asegura amigo de la cantante

Desde que Dulce falleció el pasado 25 de diciembre, ha surgido mucha especulación sobre la relación que tenía con su hija, Romina Mircoli, especialmente a raíz de lo que ha dicho Francisco Cantú. Mientras que algunos amigos afirman que tenían una relación normal madre hija con altas y bajas, otros sostienen que la cantante sufría maltrato por parte de la joven.

Uno de los que han asegurado que Romina trataba mal a la intérprete de ‘Déjame volver contigo’ es Francisco Cantú, quien fue amigo de Dulce y, tras su deceso, ha exhibido la supuesta mala relación que existía entre madre e hija.

En una reciente entrevista, el también empresario sostuvo que Dulce le tenía tanto miedo a Romina que consideró tomar ciertas medidas, entre ellas, irse de México para evitar el contacto.

De acuerdo con Francisco Cantú, en su momento, Dulce le llegó a pedir ayuda para conseguir un hogar en San Diego, lugar donde él reside actualmente, no solo para poder visitarlo con más frecuencia, sino también para alejarse de Romina.

“Dulce en varias ocasiones me mencionó que quería comprar un departamento, un condominio, pero quería comprar propiedades en San Diego. Me dijo varias veces, de hecho, por donde yo vivo. Pasamos donde hay departamentos en venta y sí llegamos a verlos. Pedimos informes. Le dieron el precio”, manifestó.

Asegura que la cante también le habría comentado que deseaba retirarse de los escenarios y vivir tranquila en Estados Unidos.

Francisco Cantú, amigo de Dulce

“Ella me dijo: ‘Sí lo quiero comprar. A mí me encanta San Diego. Yo quisiera retirarme, jubilarme en San Diego y tener una vida muy tranquila con gente como ustedes’. Obviamente, teniendo una hija en Monterrey, ¿por qué no querer jubilarse en Monterrey? Ella sabía que lo roces entre ella y su hija, como habían sido toda la vida, iban a seguir existiendo. Entonces, quería retirarse en San Diego. Yo tengo audios para respaldar todo”.