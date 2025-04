Jorge Flores, amigo de Dulce, explota y lanza terrible vaticinio a reportera: “Te vas a morir”

El vidente Jorge Flores, cercano a la fallecida cantante Dulce, reaccionó de manera agresiva ante preguntas incómodas sobre las polémicas que han surgido tras la muerte de la artista.

Desde el fallecimiento de Dulce, su entorno familiar y amistoso ha sido objeto de controversia, con acusaciones y revelaciones que han generado debate.

Una de las más comentadas involucra a Jorge Flores, quien fue señalado por la actriz Ofelia Cano de haber filtrado audios en los que Romina Mircoli, hija de Dulce, se desahogaba con la actriz y calificaba a su madre como “hipócrita”.

Durante un encuentro con la prensa, Jorge Flores fue cuestionado sobre estas polémicas.

Jorge Flores estalla con la prensa por pregunta sobre audios de Dulce

Sin embargo, conforme avanzaban las preguntas, su actitud cambió. Ante la insistencia sobre su relación con Ofelia Cano y su presunta participación en la filtración de los audios, el vidente se mostró molesto y aseguró que ese tema ya estaba en el pasado.

“No estoy mal con nadie. Con Ofelia Cano llevo una buena relación, porque ella no me traicionó a mí, sino a Dulce”, afirmó Flores.

Sin embargo, Jorge Flores ‘El vidente’ se empezó a molestar.

“Eso ya fue, no dejen esas preguntas. No estén reviviendo muertos de la sepultura, eso ya pasó”. Jorge Flores ‘Vidente’

“Ya se aclaró las cosas, la gente no es tonta, tiene dos dedos de frente, si ella tenía guardado esos audios por dos años es que los guardaba por algo y si me los pasó a mí a cuántos no se los habrá pasado”, comentó ante la insistencia de la pregunta.

Jorge Flores explota y vaticina accidente a reportera

El momento más tenso ocurrió cuando Jorge Flores, incómodo por los cuestionamientos, lanzó una inquietante advertencia a una de las reporteras presentes que le preguntó si no estaba arrepentido por verse involucrado en el conflicto que distanció a Lucía Méndez y a Dulce.

“Aquí nadie fue víctima de nadie, aquí sucedieron acontecimientos que tenían que pasar. Como un día te vas a morir tú atropellada o lo que te vaya a pasar. Algo te va a pasar algún día, es tu problema que no te fijes en la calle como pisas, cada quien le pasa lo que le tiene que pasar. Fíjate donde pisas de aquí en adelante, te lo digo en serio como vaticinio, porque una pata chueca sí te puede quedar” Jorge Flores ‘Vidente’

Critican a Jorge Flores tras estallar contra la prensa e intimidar a reportera

Estas palabras generaron indignación en el equipo de Productora 69, quienes exhibieron la reacción de Flores en su canal de YouTube. Jorge Carbajal, conductor del programa, condenó el comentario y respaldó a su reportera, señaló que Jorge Flores simplemente se molestó porque le recordaron algo que él mismo había hecho.

Mich Rubalcava también criticó al vidente en su canal por lanzar ese comentario.

“Ya no sabía ni qué responder, le da la espalda a Ofelia Cano, cuando fue él que pasó los audios a Gustavo Adolfo Infante, dicho por él mismo. Fue evidente que le encanta llevar, traer, separar, crear conflicto. Qué tristeza porque muchas artistas lo consideraban amigo”. Mich Rubalcava

A pesar de la polémica, Jorge Flores afirmó que no le afecta el escándalo y que no se arrepiente de verse involucrado en controversias, pues considera que lo que realmente importa “son los actos, no las palabras”.

