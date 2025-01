Olivia Collins llama “traicionera” a Ofelia Cano por los audios de la hija de Dulce; la actriz responde

Los audios filtrados de la conversación que tuvo Romina Mircoli, hija de Dulce, con Ofelia Cano siguen dando mucho de qué hablar. A pesar de que Cano ya ofreció una disculpa pública por lo ocurrido, ciertas celebridades no han dudado en criticar su “descuido”.

Tal fue el caso de Olivia Collins, quien, en un reciente encuentro con la prensa, aseguró estar muy decepcionada de Ofelia por haber “traicionado” la confianza de la fallecida Dulce y provocar que atacaran a su hija, principalmente ahora que la artista no está para defenderla.

“Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora. En primera que haya guardado los audios tan personales. ¿Qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que era tan auténtica, tan linda? Digo, nunca hizo polémicas de nada”, expresó.

La fanosa dijo no entender el motivo por el que Cano compartió los audios con la persona que los mandó a ‘De primera mano’. Incluso, se dijo capaz de confrontarla en su momento.

Olivia Collins

“¿Por qué? ¿Con qué objeto? ¡Qué ruin, qué basura! No lo puedo soportar. Si un día me la encuentro, verá. Me enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz, todos tenemos problemas familiares, todos. ¿Por qué hablar cuando una persona ya no se puede defender?”