La granja VIP 2026: ¿Quiénes se enfrentan al cuarto duelo de nominación HOY, 29 de septiembre?

La cuarta semana de La granja VIP 2026 comenzó con polémica, estrategias y una nominada inesperada. Tras la eliminación de Carlos Trejo, su “legado” dejó a una participante directamente en la zona de riesgo, provocando molestia entre varios participantes.

Pero eso no es todo. Este martes se llevará a cabo el esperado Duelo de Nominación, una de las dinámicas más importantes del reality, en la que otro concursante se sumará a la placa rumbo a la eliminación del próximo domingo.

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¿Carlos Trejo no era el eliminado de La granja VIP 2026? Acusan de ‘fraude’ a la producción. / Redes sociales

¿Quién fue la primera nominada de la cuarta semana de La granja VIP 2026?

La primera integrante en quedar en riesgo de eliminación fue Bebeshita, quien terminó en la placa gracias al legado que dejó Carlos Trejo tras convertirse en el tercer expulsado de La granja VIP 2026. De acuerdo con la justificación del llamado “Cazafantasmas”, su decisión estuvo relacionada con algunos comportamientos que observó durante la fiesta del viernes, donde aseguró que la influencer protagonizó varios excesos durante la convivencia.

Aunque varios de los participantes no estuvieron de acuerdo con la determinación, el legado se mantuvo sin cambios y Bebeshita se convirtió oficialmente en la primera nominada de la semana.

Sin embargo, su permanencia en la placa todavía no está completamente definida. Antes de la gala de eliminación aún quedan las dinámicas de La Salvación y La Traición, que podrían modificar por completo el rumbo de la competencia.

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Redes sociales y canva

¿En qué consiste el Duelo de Nominación en La granja VIP 2026?

El Duelo de Nominación de La granja VIP 2026 es una de las pruebas más decisivas de cada semana, ya que define a uno de los concursantes que enfrentará el riesgo de abandonar el reality. La dinámica comienza cuando el capataz selecciona, bajo las reglas establecidas por la producción y las votaciones del público, a dos participantes para enfrentarse cara a cara en un reto.

Posteriormente, ambos concursantes compiten en una prueba de habilidad, resistencia física o estrategia. El perdedor del desafío queda automáticamente nominado y se suma a la placa semanal.

Sin embargo, este martes la dinámica será completamente diferente y con el doble de riesgo. Una prueba especial en la que los participantes tuvieron que permanecer atados durante 24 horas provocó que, por primera vez, no uno sino dos granjeros llegaran al Duelo de Nominación.

Habitantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo votar en La granja VIP 2026 para elegir a un Granjero o Peón?

Las votaciones para El Duelo de La granja VIP 2026 están disponibles a través de las plataformas oficiales de TV Azteca. Los seguidores pueden ingresar al sitio web o utilizar la aplicación oficial para participar.

Cada usuario cuenta con 10 votos gratuitos para repartir entre los participantes. Además, quienes se registran con correo electrónico pueden obtener votos adicionales, aumentando así su influencia dentro del proceso.

La votación permanece abierta durante gran parte del martes, pero se cierra durante la transmisión en vivo cuando el conductor principal da la indicación oficial. A partir de ese momento ya no es posible modificar los resultados.

¿Cómo votar en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Dónde ver en vivo La granja VIP 2026 y el Martes de Duelo de Nominación?

Los seguidores de La granja VIP 2026 pueden seguir el reality a través de Azteca UNO, donde se transmite la gala diaria de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la noche.

Además de la televisión abierta, el programa también puede verse mediante el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación móvil de la televisora, donde los usuarios tienen acceso a las transmisiones en vivo.

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¿Cómo votar en La granja VIP? / Redes Sociales

¿Quién ganó el cuarto Duelo de Nominación de La granja VIP 2026?

Mono, quien logró mantenerse como capataz por segunda semana consecutiva tras coronarse el lunes, mandó al duelo a Pablo y a Natalia.

El publicó eligió a Pimpi y a Fernando Lozada.

Pimpi y a Fernando Lozada pierden vs Pablo y a Natalia por lo que en automático acompañarán en la platica de nominados a Bebeshita.