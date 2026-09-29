Participante de La granja VIP 2026 sería eliminado para poder ingresar a polémico famoso: ¿Manola Diez regresa?

La granja VIP 2026 vive una nueva polémica, tras tres semanas de haberse estrenado, aseguran que un participante presuntamente sería “expulsado” para así dar entrada a una nueva personalidad... ¿en busca de más contenido? Te damos los detalles.

¿Nuevo granjero se une a La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Por qué aseguran que eliminarán a participante de La granja VIP 2026 pronto?

El rumor comenzó por la cuenta especializada en espectáculos “Ernesto Buitron News”, quien vía Facebook compartió que la producción de La granja VIP 2026 tendría la presunta intención de eliminar a un granjero, para que otro entre.

Las palabras de la página, fueron las siguientes:

La producción de La granja VIP quiere dejar fuera a una celebridad para meter a un personaje muy polémico. Facebook: Ernesto Buitron News

Cabe señalar que muchos internautas han asegurado que algunos participantes merecen ser eliminados, pues no dan el contenido suficiente para seguir en competencia:



“ Kenny mueble, fuera ”,

”, “ Es el juego, Fernando y Kenny ” y,

” y, “ Saquen a Kenny ”.

¿Estás de acuerdo con las palabras de algunos televidentes del programa?

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Acusan a Kenny Avilés de ser “mueble” / Redes sociales

¿Qué participante presuntamente ingresaría a La granja VIP 2026 próximamente?

La misma publicación realizada por “Ernesto Buitron News”, menciona que el posible nuevo “fichaje” de La granja VIP 2026 podría ser revelado en próximos días, pero él mismo dará más información durante este 29 de septiembre.

Por ahora, los rumores apuntan a una persona: Manola Diez . Recordamos que ella fue parte de la primera temporada del reality, y tuvo una participación polémica desde el día uno:



“ Manola se estuvo promocionando ”,

”, “ Entra Manola Diez ” y,

” y, “ Para mí, si meten a alguien, sera a Manola ”.

No hay información oficial que confirme esta información, pero varios están a la espera de que Manola pueda ingresar en esta segunda edición. ¿La veremos nuevamente en La granja VIP?

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¿Participante de La granja VIP 2026 pedirá su salida del reality?

Por si fuera poco, estos rumores han tomado fuerza durante las últimas horas, pues algunos participantes de La granja VIP 2026 han “bromeado” o insinuado su presunto deseo de poder salir pronto.

Una de ellas fue Manelyk, quien afirmó sentirse incómoda con el encierro:

Yo odio estar encerrada aquí adentro. Lo odio, no tienes idea de cómo lo odio, lo detesto. Manelyk

Además de la influencer, también Pascal llegó a mencionar sobre una posible salida, pues se encuentra disgustado con las dinámicas de la producción, específicamente, de forzar su cercanía con Kevyn ‘Bicolor’. ¡Solo queda esperar!

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